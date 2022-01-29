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Кривава бійня в Дніпрі: спливли дані про знущання в частині, де служив Рябчук

29 січня 2022, 17:18

Командування військової частини 3021 в Дніпрі створювало ненависть між офіцерами і солдатами.

рябчук
Артем Рябчук / Фейсбук Д. Монастирського

У військовій частині Нацгвардії, 20-річний боєць якої Артемій Рябчук розстріляв п'ятьох людей, практикувалися "особливі методи виховання".

Про це Суспільному розповів колишній службовець військової частини 3021 у Дніпрі Сергій Грищенко.

Він стверджує, що керівництво частини тиснуло на солдатів. За його словами, він доповідав про це в управління Нацгвардії ще в 2018 році, проте його тоді ігнорували.

За словами Грищенка, командування військової частини використовувало "особливі методи виховання", що полягали у створенні ненависті між офіцерами і солдатами.

"У цій військовій частині - надзвичайний психологічний тиск. Недарма два солдати там вчинили самогубства саме з цих причин. Тільки вони були більш пригнічені морально, ніж Артем. Я сам був у схожому стані, потрапив до лікарні. Не виправдовую дій Артема, злочин не можна виправдати. Я просто розповідаю, яка ситуація там була", - додав колишній боєць НГУ.

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Кривава бійня в Дніпрі

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 – отримали поранення. Рябчук зі зброєю і патронами втік. Наразі його затримано. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Як повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, Рябчук є призовником строкової служби з міста Ізмаїл Одеської області, виріс без батька.

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