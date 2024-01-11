Взялися за всю сім'ю: дружину Гринкевича звільнили з "Львівської політехніки"

Дружина корупціонера була професором на кафедрі маркетингу і логістики.

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Дружину Гринкевича звільнили з "Львівської політехніки" / колаж: Главред, фото: Фейсбук, Лвівська політехніка

Сьогодні, 11 січня, дружину підозрюваного в корупції та розкраданні коштів на потреби ЗСУ Ігоря Гринкевича звільнили з посади професора Національного університету "Львівська політехніка". Про це повідомили в редакції Zaxid.net.

За словами редакції, 10 січня студенти вузу оголосили пікет з вимогою звільнити з роботи Світлану Гринкевич. Акцію планували провести 12 січня біля входу в головний корпус університету.

Сьогодні у вищому навчальному закладі повідомили про указ щодо звільнення з посади професора кафедри маркетингу та логістики . Як стало відомо, вона написала заяву про звільнення "за власним бажанням".

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Також у редакції додали, що Світлана Гринкевич є співвласницею фонду Hope.UA, керуючим якого є її син Роман. Також вона числиться, як співвласниця багатьох фірм сімейного бізнесу скандального Гринкевича.

Корупційний скандал родини Гринкевич

Нагадаємо, за даними ДБР, компанії Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на суму понад 1,5 мільярда гривень. Однак багато контрактів не були виконані, а деякі не в повному обсязі або за завищеними цінами. За попередніми оцінками, сума збитку для ЗСУ становить 1,2 мільярда гривень.

В наслідок, майно скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, підозрюваного правоохоронними органами в масштабному розкраданні грошей на потреби військових, було заарештовано.

Як повідомляв Главред, директор департаменту закупівель Міністерства оборони Богдан Хмельницький, який фігурує в скандалі щодо закупівель продуктів для ЗСУ за завищеними цінами, був звільнений з посади. Про це повідомила голова антикорупційного комітету ВРУ Анастасія Радіна у Facebook.

Також, в Україні з 6 вересня почав працювати "єдиний портал викривачів корупції". Про це в ході прес-конференції заявив керівник Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков.

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