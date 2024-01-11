Поблизу ядерного полігону Північної Кореї стався дивний землетрус

У Північній Кореї зафіксували землетрус магнітудою 2,4 неподалік від полігону Пунгері, де впробовуть ядерне озброєння.

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У КНДР стався землетрус біля ядерного полігону / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, АР

У четвер, 11 січня, в КНДР зафіксували землетрус магнітудою 2,4 бали. Він відбувся неподалік від ядерного полігону Пунгері, що у Північній провінції Хамгьон. Про це повідомило Yonhap з посиланням на державне метеорологічне агентство.

Поштовхи зафіксували приблизно за 41 кілометр на північний захід від міста Кільджу. Землетрус викликав побоювання, що це може бути ядерне випробування.

"У Кільджу знаходиться ядерний полігон Пунгері, де Північна Корея провела всі шість своїх ядерних випробувань", - пише видання. відео дня

Метеорологічне агентство Південної Кореї зазначило, що ймовірно, цей землетрус стався природним шляхом. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 20 км.

Використання ракет КНДР в Україні

Нагадаємо, Росія звернулася до Північної Кореї для отримання військової техніки та отримала ракети. Ці ракети окупанти використали під час ракетного удару по Україні 6 січня. Про це повідомив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Як повідомляв Главред, Північна Корея використовує Україну як полігон для тестування балістичних ракет, які можуть переносити ядерні заряди. Постійний представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук, підкреслив, що ракети малої дальності, передані Росії, вже були запускались по території України в грудні та січні.

Також Північна Корея може постачити Росії нові тактичні керовані ракети, включаючи ракети KN-23. Вони є аналогічними за характеристиками до ракет "Іскандер".

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