У 2024 році українцям перерахують комунальні послуги: хто буде платити більше

Українцям затвердять нові тарифи, найімовірніше, вже навесні 2024 року.

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В Україні здорожчає комуналка / колаж: Главред, фото: УНІАН

Очільник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко повідомив, що тарифи на деякі житлово-комунальні послуги українцям можуть перерахувати вже 2024 року.

За його даними, ймовірно, споживачам переглянуть тарифи на світло і газ. Нові тарифи, найімовірніше, буде затверджено вже навесні 2024 року.

"Я думаю, що, найімовірніше, ми отримаємо нові платіжки цього року на електроенергію від 1 квітня або 1 травня, де нам знову збільшать вартість електроенергії. А на додачу до цього ще й вартість газу збільшать, тому на нас чекають серйозні зміни в наших платіжках 2024 року", - сказав він в ефірі "Громадського радіо". відео дня

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що українці до кінця опалювального сезону оплачуватимуть електроенергію за чинними тарифами.

"До кінця опалювального сезону 2023/24 підвищення тарифів для населення не планується", - сказав він.

Нагадаємо, що в Україні може підвищитись тариф на електроенергію. Міністр енергетики Герман Галущенко попередив, що українців чекає складна зима, бо російські окупанти зруйнували частину енергетичної інфраструктури.

Стало відомо, кому із українців за борги будуть відключати світло. В Україні скасували мораторій на припинення надання житлово-комунальних послуг під час дії режиму воєнного стану.

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