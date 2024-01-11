Скандал з поставками армії: заарештовано майно бізнесмена Гринкевича – ЗМІ

Фірми Ігоря Гринкевича могли завдати державі збитків на 1,2 мільярда гривень.

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Заарештовано майно скандального львівського бізнесмена / Колаж: Главред, Фото: Facebook/DBR. gov. ua

Майно скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, підозрюваного правоохоронними органами у масштабному розкраданні грошей на потреби військових, було заарештовано.

В рамках розслідування за фактом здійснення поставок товарів для потреб Міноборони провели обшуки в будинку і на роботі бізнесмена, у директорів і офісів підконтрольних йому компаній, повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Арешт майна родини Гринкевича:

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нерухоме майно;

авто преміум-класу, які знаходяться у власності сім'ї бізнесмена;

майно та рахунки підконтрольних йому компаній.

Крім того, правоохоронці також отримали висновки експертів, які встановили, що вся поставлена продукція компаніями Гринкевича в 2023 році не відповідає якісним характеристикам і неможлива для використання ЗСУ.

Що відомо про справу Гринкевича

У свою чергу журналіст Євген Плінський уточнює, що Державне бюро розслідувань реалізує цілу низку слідчих дій, пов'язаних з розслідуванням резонансної справи львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, чиї компанії могли завдати державі на 1,2 мільярда гривень збитків.

За його даними, вже пройшли обшуки та інші слідчі дії. Наступний крок - арешт майна членів сім'ї та причетних до корупційної схеми осіб.також ДБР отримало висновки експертиз про повну невідповідність заявленим вимогам і характеристикам майна, яке компанії Гринкевича поставили Міністерству оборони.

"Простими словами - все, що Гринкевич і його сім'я продали армії за 2023 рік на 1,5 млрд грн - неможливо для використання бійцями ЗСУ. І це вже не припущення журналістів, а факт, підтверджений експертизою. Як бачимо, ДБР відпрацьовує цей кейс якісно", - написав Плінський, додавши, що новин у цій історії буде ще "занадто багато".

Скандал із закупівлями для Міноборони

Нагадаємо, наприкінці грудня працівники ДБР затримали Ігоря Гринкевича, який пропонував 500 тисяч доларів хабара одному з керівників Головного слідчого управління Бюро за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній.

30 грудня 2023 року Гринкевичу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у розмірі 429 млн 440 тис.грн.

За даними ДБР, компанії Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на суму понад 1,5 мільярда гривень. Однак багато контрактів не були виконані, а деякі не в повному обсязі або за завищеними цінами. За попередніми оцінками, сума збитку становить 1,2 мільярда гривень.

Раніше повідомлялося про те, що екс-заступник міністра і двоє чиновників Міноборони розтратили 950 млн грн на закупівлях бронежилетів для ЗСУ. Згідно з висновками судово-балістичних і товарознавчих експертиз, поставлена броня не відповідала вимогам захисту, прийнятим в ВСУ.

Як повідомляв Главред, у січні 2023 року ЗМІ опублікували статтю, посилаючись на "злиті" документи, в якій порівнювалися ціни закупівель продуктів для військовослужбовців і ціни на ці ж продукти в супермаркеті. Виявилося, що продукти для ЗСУ закуповують за завищеними цінами.

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