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У Сумах дрон РФ влетів у будинок: частина багатоповерхівки зруйнована, є постраждалі

Альона Вороніна
3 липня 2023, 11:47 оновлено 3 липня, 12:11
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Частково зруйновані два верхні поверхи житлової будівлі в центрі міста внаслідок влучання ворожого безпілотника.
Шахеды, дым
У Сумах дрон РФ влетів у будинок/ колаж: Главред, фото: pixabay.com, Teleram

Місто Суми було атаковане безпілотниками у понеділок, 3 липня. Внаслідок прильоту ворожого дрона була пошкоджена багатоповерхівка у центрі міста.

Про це повідомляють у соцмережах. Зазначається, що ворожий дрон частково зруйнував два верхні поверхи житлового будинку.

Згідно з повідомленнями місцевих мешканців у соцмережах, є постраждалі.

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Про те, що у Сумах чути звуки вибухів під час повітряної тривоги, повідомляли у соцмережах близько 11:00. В ОВА закликали не залишати укриттів до відбою.

Міський голова Сум Олександр Лисенко повідомляв у Telegram, що у місті працює протиповітряна оборона.

Після цього в КП "Електроавтотранс" повідомили, що в обласному центрі по вул. Петропавлівська було перекрито рух транспорту.

Офіційної інформацію про наслідки атаки дронів на Суми поки що не було.

Атаки дронами по Україні

У ніч на 22 червня російські окупанти атакували Україну дронами і ракетами. У Криворізькому районі Дніпропетровської області були пошкоджено будинки. У небі над Одеською областю Сили оборони збили 3 ворожих "Шахеда", були влучання.

У ніч на 30 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Україні, також окупанти застосовували ударні дрони Shahed. У Миколаєві та Запоріжжі пролунали у вибухи.

Нагадаємо, країна-агресорка Росія у ніч на неділю, 2 липня, атакувала столицю України дронами-камікадзе Shahed. Усі шахеди у небі над Києвом були знищені. Це була перша атака на Київ за останні 12 днів.

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