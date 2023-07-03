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Величезний вибух, руйнування та жертви: всі подробиці російської атаки на Суми

Тарас Сидоржевський
3 липня 2023, 15:34 оновлено 3 липня, 15:35
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У Сумах російсько-іранський дрон влучив в сходовий майданчик житлового будинку.
суми
Росіяни вдарили по житловому будинку в Сумах / Коллаж: Главред, фото: Суспільне, скриншот

У Сумах в результаті сьогоднішньої російської атаки безпілотниками загинула одна людина. В Сумській ОВА повідомляють, що було чотири влучання БПЛА типу "Shahed 136" по центру Сум.

Відомо про 16 поранених різного ступеня. Пошкоджена адмінбудівля та два багатоквартирних житлових будинки.

відео дня

"Постраждалим надали допомогу. Продовжуються роботи з евакуації населення та ліквідації наслідків пожежі. Постраждалому населенню надано місця тимчасового перебування. Вирішується питання щодо їхнього розміщення. Надається медична та психологічна допомога", - повідомили в Сумській ОВА.

Суспільне опублікувало фотографії з місця влучання одного з дронів. Судячи з них, Shahed влучив в 4-поверховий житловий будинок у сходові майданчики на 3-му і 4-му поверхах. На щастя, каркас будинку встояв, але квартири на 4-му поверсі, фактично, зруйновані.

  • Величезний вибух, руйнування та жертви: всі подробиці російської атаки на Суми
  • Величезний вибух, руйнування та жертви: всі подробиці російської атаки на Суми
  • Величезний вибух, руйнування та жертви: всі подробиці російської атаки на Суми
  • Величезний вибух, руйнування та жертви: всі подробиці російської атаки на Суми

Нагадаємо, про те, що у Сумах чути звуки вибухів під час повітряної тривоги, повідомляли у соцмережах близько 11:00. В ОВА закликали не залишати укриттів до відбою. Міський голова Сум Олександр Лисенко повідомляв у Telegram, що у місті працює протиповітряна оборона. Після цього в КП "Електроавтотранс" повідомили, що в обласному центрі по вул. Петропавлівська було перекрито рух транспорту.

Дивіться відео, як безпілотник влучає в житловий будинок в Сумах (увага - ненормативна лексика):

Російські атаки останніми днями

Російські окупаційні війська у вівторок, 27 червня, завдали ракетного удару по Краматорську. Загарбники вдарили по закладу харчування, де було багато людей. Як повідомив глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко, Росія прицільно вдарила по місцях скупчення людей в Краматорську. Було пошкоджено будівлі готелю, заклади харчування та кілька приватних будинків.

У ніч на 29 червня Росія в черговий раз атакувала Україну з повітря. На Запоріжжі та в Харківській області пролунали вибухи. У Командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про атаку балістичними ракетами.

У ніч на 2 липня країна-агресорка Росія атакувала столицю України дронами-камікадзе Shahed. Нап щастя, усі шахеди у небі над Києвом були знищені.

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