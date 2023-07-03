Величезний вибух, руйнування та жертви: всі подробиці російської атаки на Суми

У Сумах російсько-іранський дрон влучив в сходовий майданчик житлового будинку.

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Росіяни вдарили по житловому будинку в Сумах / Коллаж: Главред, фото: Суспільне, скриншот

У Сумах в результаті сьогоднішньої російської атаки безпілотниками загинула одна людина. В Сумській ОВА повідомляють, що було чотири влучання БПЛА типу "Shahed 136" по центру Сум.

Відомо про 16 поранених різного ступеня. Пошкоджена адмінбудівля та два багатоквартирних житлових будинки.

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"Постраждалим надали допомогу. Продовжуються роботи з евакуації населення та ліквідації наслідків пожежі. Постраждалому населенню надано місця тимчасового перебування. Вирішується питання щодо їхнього розміщення. Надається медична та психологічна допомога", - повідомили в Сумській ОВА.

Суспільне опублікувало фотографії з місця влучання одного з дронів. Судячи з них, Shahed влучив в 4-поверховий житловий будинок у сходові майданчики на 3-му і 4-му поверхах. На щастя, каркас будинку встояв, але квартири на 4-му поверсі, фактично, зруйновані.

Нагадаємо, про те, що у Сумах чути звуки вибухів під час повітряної тривоги, повідомляли у соцмережах близько 11:00. В ОВА закликали не залишати укриттів до відбою. Міський голова Сум Олександр Лисенко повідомляв у Telegram, що у місті працює протиповітряна оборона. Після цього в КП "Електроавтотранс" повідомили, що в обласному центрі по вул. Петропавлівська було перекрито рух транспорту.

Дивіться відео, як безпілотник влучає в житловий будинок в Сумах (увага - ненормативна лексика):

Російські атаки останніми днями

Російські окупаційні війська у вівторок, 27 червня, завдали ракетного удару по Краматорську. Загарбники вдарили по закладу харчування, де було багато людей. Як повідомив глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко, Росія прицільно вдарила по місцях скупчення людей в Краматорську. Було пошкоджено будівлі готелю, заклади харчування та кілька приватних будинків.

У ніч на 29 червня Росія в черговий раз атакувала Україну з повітря. На Запоріжжі та в Харківській області пролунали вибухи. У Командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про атаку балістичними ракетами.

У ніч на 2 липня країна-агресорка Росія атакувала столицю України дронами-камікадзе Shahed. Нап щастя, усі шахеди у небі над Києвом були знищені.

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