З мобілізації до 'демілітаризації' минуло менше двох тижнів: ЗСУ ліквідували окупанта з Бурятії

Андрій Пічуєв ліквідований в Україні / Фото УНІАН, facebook.com/irakli.komaxidze

На війні в Україні ліквідовано мобілізованого 39-річного окупанта Андрія Пічуєва. До того як росіянин зробив "крок доброї волі", він встиг повоювати проти Збройних сил України менше двох тижнів.

Смерть загарбника підтвердили і на його батьківщині. Про це повідомив засновник Міжнародного волонтерського співтовариства InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе у Facebook.

"Часом складається враження, що це Бурятія, а не РФ "воює з НАТО". У жодній мірі не маю на увазі етнічну складову, мова про географічну, оскільки разом з бурятськими прізвищами часто зустрічаються і інші, в тому числі українські, були навіть і грузинські", – написав Комахідзе.

Андрій Пічуєв родом із села Багдарин Баунтовського району. Після закінчення школи він освоїв спеціальність різьбяра по дереву в Селенгінському професійному училищі. У 2001-му був призваний на службу в російську армію та проходив її у складі угруповання військ з проведення "контртерористичної операції" в Північно-Кавказькому регіоні. Після працював в органах внутрішніх справ.

Пічуєв був призваний на війну за повісткою в рамках "часткової" мобілізації 22 вересня. Ліквідований 4 жовтня, тобто через менш ніж два тижні після призову. Поховали Пічуєва 16 жовтня.

"Врахуємо процедури у військкоматі, довгу дорогу з Бурятії залізницею і... баста", - зазначив Комахідзе.

Андрев Пічуєв з дружиною / Фото з соцмереж

Як повідомляв Главред, на війні в Україні був ліквідований командир 41-го окремого загону спеціального призначення "Русь" Федор "Едельвейс" Бабаєв. Окупант був родом з П'ятигорська.

Українські військові ліквідували російського десантника - "ветерана", який вже вбивав людей в Чечні. 40-річний рядовий Артем Небаев був родом з Каменськ-Уральська.

Інші новини: