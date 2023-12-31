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РФ атакувала центр Харкова "Шахедами": що відомо

Анна Ярославська
31 грудня 2023, 08:23оновлено 31 грудня, 08:54
Було кілька "прильотів". Спалахнули пожежі. Інформація про постраждалих уточнюється.
Наслідки атаки дронів на Харків
Вночі Харків під атакою "Шахедів" / Колаж: Главред, фото: t.me/ihor_terekhov

У ніч на 31 грудня Харків постраждав від атаки російських ударних дронів. У центрі міста є влучання. Спалахнули пожежі. Інформація про постраждалих уточнюється.

"Харків під атакою "Шахедів". Вже було кілька прильотів в центрі міста. Працюють всі відповідні служби", - написав у Telegram мер міста Ігор Терехов.

За його словами, є влучання у кілька будинків в центрі міста.

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"Це не військові об'єкти, а кафе, житлові будинки та офіси", - уточнив Терехов.

  • Нічний удар РФ по Харкову
    Нічний удар РФ по Харкову Фото: t.me/ihor_terekhov
  • Нічний удар РФ по Харкову
    Нічний удар РФ по Харкову Фото: t.me/ihor_terekhov
  • Нічний удар РФ по Харкову
    Нічний удар РФ по Харкову Фото: t.me/ihor_terekhov
  • Нічний удар РФ по Харкову
    Нічний удар РФ по Харкову Фото: t.me/ihor_terekhov

Що кажуть у Повітряних силах

У ніч проти 31 грудня 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу "Shahed" за трьома напрямками: мис Чауда (Крим), район Приморсько-Ахтарська та Курська область – РФ.

Загалом зафіксовано 49 ворожих безпілотників "Shahed-136/131", повідомили у Повітряних силах.

Також ворог завдав удару по місту Харків шістьма зенітними керованими ракетами С-300.

Більшість ударних дронів РФ направила по передній лінії оборони, а також цивільним, військовим та інфраструктурним об'єктам прифронтових територій, зокрема на Харківщині, Херсонщині, Миколаївщині та Запоріжжі.

РФ атакувала центр Харкова 'Шахедами': що відомо
Знищено 21 "Шахед" ворога / t.me/kpszsu

У різних регіонах України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони, винищувальною авіацією та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил було знищено 21 "Шахед" ворога.

Атака на Харків 30 грудня

Увечері 30 грудня завдали по Харкову ракетного удару.

Росіяни о 19:00 вдарили по місту ракетами типу С-300 з території Білорусі. В результаті постраждав готельний комплекс Kharkiv Palace Hotel, а також одна з ракет влучила у житловий будинок.

21 людина постраждала, серед них 11 жінок і 10 чоловіків.

Госпіталізовано - 11 осіб, стан постраждалих – легкий та середній. Загрози життю немає.

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