Росіяни вдарили по центру Харкова: є постраждалі

Російська ракета влучила у житловий будинок, також руйнувань зазнав готель.

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У центрі Харкова "приліт" у житловий будинок / Колаж: Главред, фото: скрін t.me/prokuratura_kharkiv, t.me



У суботу, 30 грудня, росіяни вдарили ракетами по центру Харкова. Внаслідок удару постраждали 16 людей. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Приліт у житловий будинок в центрі міста. Серйозні руйнування, пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється. Є ще руйнування цивільної інфраструктури", - заявив Терехов.

Голова ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що вісьмох постраждалих госпіталізували. Чотири особи перебувають у середньому стані, в інші четверо - у легкому.

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"Серед постраждалих внаслідок удару окупантів по багатоквартирному житловому будинку - хлопець 16 років, госпіталізований із уламковими пораненнями до лікувальної установи, стан - середній", - повідомив Синєгубов.

Росіяни о 19:00 здійснили ракетний удар з території Білорусі. За даними прокурора Харківської області Олександра Фільчакова, для удару окупанти використали ракети типу С-300. Внаслідок удару постраждав готельний комплекс Kharkiv Palace Hotel, а також одна із ракет влучила у житловий будинок.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, рятувальники надали домедичну допомогу 7 людям, з яких 2 дітей. Серед потерпілих - журналіст із Великої Британії.

"Надзвичайники та поліцейські евакуювали із пошкодженого будинку 8 осіб, передавши їх лікарям та психологам", - зазначив Клименко.

За словами голови ОВА, руйнувань зазнали лікувальні установи, багатоквартирні житлові будинки, магазини та інфраструктура громадського транспорту. На місці події працюють медики, рятувальники та правоохоронці.

Ракетний удар 29 грудня

Нагадаємо, вночі 29 грудня росіяни атакували Україну за допомогою дронів і ракет. Вибухи відбулися у Львові, Харкові, Черкасах та інших містах.

Як повідомляв Главред, окупанти здійснили три хвилі ракетних ударів по Харкову у п'ятницю вранці. Внаслідок цього у місті зафіксували 22 прильоти ракет. Атаки були спрямовані на цивільні об'єкти.

Також харківські рятувальники врятували чоловіка, якого затиснула бетонна брила зруйнованої будівлі під час ракетного удару Росії. Співробітники ДСНС швидко та професійно звільнили постраждалого, використовуючи спеціальне обладнання для розбирання завалів.

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