УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Вибухи складів зброї та нафтобаз: бійців спецзагону ЗСУ закидають у РФ - The Times

26 червня 2022, 23:31

В операціях на території РФ задіяні військовослужбовці 10 загону спеціального призначення під назвою"Шаман"

false
Боєць спецназу ЗСУ / Thetimes.co.uk

Бійці спецназу Збройних сил України проводять диверсії у тилу РФ, підриваючи ворожі склади зі зброєю і нафтобази.

Українські військові вертольоти пізно вночі, пересуваючись низько над землею, доставляють бійців українського спецназу на територію РФ. У цих операціях задіяні військовослужбовці 10 загону спеціального призначення під назвою "Шаман", пише The Times.

Журналісти пишуть, що вибухи на складах зброї і нафтобазах в Росії швидше за все пов'язані з діями українського спецназу.

Підкреслюється, що спецпризначенці цього загону мають навички щодо здійснення диверсійно-розвідувальних операцій в тилу противника. Вони мають навички підводного плавання, гірського бою і повітряного десантування.

Один зі спецпризначенців ЗСУ з позивним Красень каже: "Росіяни так і не здатні зрозуміти, як це (диверсія – ред.) відбувається, вони не можуть повірити, що ми можемо бути там".

До початку широкомасштабного вторгнення Росії, бійці загону "Шаман" встигли приєднатися до бойових завдань в Афганістані пліч-о-пліч з британськими та американськими бійцями.

false
/ Thetimes.co.uk

Неназваний офіцер української розвідки каже, що ці спецназівці є "найдосконалішими бійцями в українському спецназі, найкращі і хоробрі".

Ще один спецназівець з позивним Двадцять Другий розповідає, що намагається підкрастися до ворога якомога ближче: "Перший росіянин, коли побачив мене, настільки розгубився, тому що не міг уявити, що це правда. Поки він розгубився, я вистрілив у нього, може, з відстані 7 метрів, куля потрапила під його бронежилет. Я завжди намагаюся стріляти їм в тестикули, тому що там немає броні. Це на 100% гарантує загибель ворога: я розриваю його артерії і руйную його тазову кістку. Він не може повзти, не може втекти, він нічого не може. Неможливо надати медичну допомогу чоловікові з таким пораненням. Не можна накласти турнікет або пов'язку".

Розповідаючи про бої за село Мощун Київської області боєць ЗСУ розповів: "Ми стріляли в них з відстані 5-10 метрів. Ми завжди намагаємося підійти ближче, щоб бачити обличчя ворога, тому що в такому бою вони не можуть використовувати артилерію. У них в рази більше артилерії, ніж у нас, але їх бойовий дух дуже низький, вони бояться вступати в ближній бій. Це важко психологічно витримати встояти в стрілецькому бою, де кожен може кинути ручну гранату і підствольні гранатомети".

false
/ Thetimes.co.uk

У свою чергу Красень додав: "Мій товариш почув, як їх командир дав команду йти попереду і перевірити село. Вони кинулися в бій з криком. Але зробили помилку, зайшли в глиб села. Так що ми їх усіх вбили".

Після відступу російських військ від Києва бійці "Шамана" йшли в ар'єгарді росіян і завдавали їм ударів з тилу, поки вони не перетнули кордон з Білоруссю.

Раніше повідомлялося про те, що бійці групи спеціального призначення Збройних сил України в Сєвєродонецьку знищили розвідувальну групу полку імені Ахмада Кадирова кадировських найманців.

Читайте ще:

ЗСУ війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

23:31

Вибухи складів зброї та нафтобаз: бійців спецзагону ЗСУ закидають у РФ - The Times

23:08

Прикмети на 27 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

23:03

"Готуємося до гіршого": Жданов пояснив, чому влада не робить заяв про можливе вторгнення БілорусіВідео

22:51

Гороскоп на липень 2022 для Близнюків: чого чекати у фінансах, роботі й здоров'їВідео

22:48

Шойгу злякався: журналіст висміяв фарс з "візитом" глави МО РФ на ДонбасВідео

Реклама
22:21

За сальний жарт про жінок у ЗСУ український комік поплатився кар'єроюВідео

22:21

Вантаж 200 для Калінінграда: ЗСУ знищили підполковника-морпіха РФВідео

21:53

Путін готується відкрити другий фронт: ЗМІ розповіли про нараду з питання нової війниВідео

21:44

Великобританія і Франція посилять військову підтримку України — ДжонсонВідео

21:23

Блінкен жорстко "припечатав" Путіна: провалив свої стратегічні цілі в УкраїніВідео

21:17

Євросоюз може запровадити санкції на російське золото - Шарль МішельВідео

20:59

Радикальна відповідь на ракетний тероризм: демілітаризація європейської частини РФ – РезніковВідео

20:51

Путін планує виїхати з Росії: це вперше з початку повномасштабної війни в Україні

20:27

Окупанти отримали по зубах на Херсонщині: ЗСУ відбили атаку, ворог відступивВідео

20:16

Ходять в рейди по ринках: в окупованому Ізюмі росіяни створили "народну міліцію" - ЗМІВідео

19:55

"Результати уточнюють": у ЗСУ натякнули на новий ракетний удар по окупантах на ЗміїномуВідео

19:52

"Велика сімка" буде безстроково допомагати Україні грошима - BloombergВідео

19:32

Немає там червоної кнопки: військовий експерт розвіяв міфи про "ядерну валізку" ПутінаВідео

19:28

Алігатора "випатрав" Іглою: десантник ЗСУ збив ударний вертоліт РФВідео

19:28

Доленосні зміни, щастя в любові і грошове везіння: 3 знака можуть очікувати найближчим часомВідео

Реклама
19:22

На Херсонщині окупанти влаштували стрілянину по своїх же, щоб швидше втекти до РосіїВідео

19:12

У МВС назвали три причини відновлення окупантами варварських обстрілів українських містВідео

19:03

РФ готує диверсантів у Білорусі: їх хочуть перекинути в Україну - ГенштабВідео

18:50

ЗСУ розгромили ворога на Донбасі: штурм РФ провалився, в окупантів великі втратиВідео

18:30

Настю Каменських дорікнули в лицемірстві через ролик про довоєнну УкраїнуВідео

18:26

Нападе - не нападе: що відомо про білоруську армію диктатора Лукашенка

18:25

Пентагон до середини липня передасть ЗСУ ще чотири РСЗВ HIMARSВідео

18:19

"Поїхали на Донбас": Шатунов збирався воювати проти українців - директор співака

17:58

Ракета пробила п'ятиметрову дірку: у РФ поскаржилися на новий обстріл "вишок Бойка"

17:47

У Росії зійшов з рейок потяг з боєприпасами: на місце події прибули ФСБ-шники

17:42

"Покажемо наші м'язи": лідери G7 висміяли "мачо-фотосесії" ПутінаВідео

17:17

Нова карта боїв в Україні від британської розвідки: ворог зайняв Сєвєродонецьк, а ЗСУ біля Херсона

17:09

РФ вдарила ракетами по Києву: кількість постраждалих збільшилась - КличкоВідео

16:36

Очей не відірвати: топ-5 найкрасивіших знаків зодіакуВідео

16:33

"Розбили в пух і прах": окупанти відмовляються воювати, бо бояться ЗСУ - перехоплення розмовиВідео

16:31

"Це варварство": Байден жорстко відреагував на обстріл Києва ракетами РФВідео

16:30

Що робити, щоб перець швидше дозрів, а врожай був шикарним – простий спосібВідео

16:06

Повторила трюк патріарха Кирила: 54-річна Валерія впала на сценіВідео

15:59

Ракетний удар по Києву: лікарі розповіли про стан постраждалої 7-річної дівчинкиВідео

15:51

У Херсонській області підірвали авто колаборантки з окупаційної "адміністрації"Відео

Реклама
15:48

Похорон Шатунова: концертний директор співака назвав дату і місце

15:40

Ракетні удари по Києву: "РФ робить все, щоб у нас не було права жити" - АрахаміяВідео

15:31

"Кремлівські дуріки думають, що ми зламаємось": Арестович пообіцяв помститися за КиївВідео

15:30

РФ вдарила ракетами по Черкаській області: є загиблий і постраждаліВідео

15:19

У війні РФ проти України - критичний момент: результати зустрічі Джонсона і Макрона на саміті G7Відео

15:00

Найсмачніша справжня окрошка: простий рецепт і 3 секрети приготуванняВідео

14:57

Росія збільшує кількість військових у Білорусі: перекидає літаки - розвідкаВідео

14:45

Чи поверне Україна анексований Росією Крим - прогноз астрологаВідео

14:41

Росія за кілька годин від дефолту - BloombergВідео

14:10

В українській розвідці розповіли, чи замінить Путін приховану мобілізацію тотальноюВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти