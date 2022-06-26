Вибухи складів зброї та нафтобаз: бійців спецзагону ЗСУ закидають у РФ - The Times

Боєць спецназу ЗСУ / Thetimes.co.uk

Бійці спецназу Збройних сил України проводять диверсії у тилу РФ, підриваючи ворожі склади зі зброєю і нафтобази.

Українські військові вертольоти пізно вночі, пересуваючись низько над землею, доставляють бійців українського спецназу на територію РФ. У цих операціях задіяні військовослужбовці 10 загону спеціального призначення під назвою "Шаман", пише The Times.

Журналісти пишуть, що вибухи на складах зброї і нафтобазах в Росії швидше за все пов'язані з діями українського спецназу.

Підкреслюється, що спецпризначенці цього загону мають навички щодо здійснення диверсійно-розвідувальних операцій в тилу противника. Вони мають навички підводного плавання, гірського бою і повітряного десантування.

Один зі спецпризначенців ЗСУ з позивним Красень каже: "Росіяни так і не здатні зрозуміти, як це (диверсія – ред.) відбувається, вони не можуть повірити, що ми можемо бути там".

До початку широкомасштабного вторгнення Росії, бійці загону "Шаман" встигли приєднатися до бойових завдань в Афганістані пліч-о-пліч з британськими та американськими бійцями.

/ Thetimes.co.uk

Неназваний офіцер української розвідки каже, що ці спецназівці є "найдосконалішими бійцями в українському спецназі, найкращі і хоробрі".

Ще один спецназівець з позивним Двадцять Другий розповідає, що намагається підкрастися до ворога якомога ближче: "Перший росіянин, коли побачив мене, настільки розгубився, тому що не міг уявити, що це правда. Поки він розгубився, я вистрілив у нього, може, з відстані 7 метрів, куля потрапила під його бронежилет. Я завжди намагаюся стріляти їм в тестикули, тому що там немає броні. Це на 100% гарантує загибель ворога: я розриваю його артерії і руйную його тазову кістку. Він не може повзти, не може втекти, він нічого не може. Неможливо надати медичну допомогу чоловікові з таким пораненням. Не можна накласти турнікет або пов'язку".

Розповідаючи про бої за село Мощун Київської області боєць ЗСУ розповів: "Ми стріляли в них з відстані 5-10 метрів. Ми завжди намагаємося підійти ближче, щоб бачити обличчя ворога, тому що в такому бою вони не можуть використовувати артилерію. У них в рази більше артилерії, ніж у нас, але їх бойовий дух дуже низький, вони бояться вступати в ближній бій. Це важко психологічно витримати встояти в стрілецькому бою, де кожен може кинути ручну гранату і підствольні гранатомети".

/ Thetimes.co.uk

У свою чергу Красень додав: "Мій товариш почув, як їх командир дав команду йти попереду і перевірити село. Вони кинулися в бій з криком. Але зробили помилку, зайшли в глиб села. Так що ми їх усіх вбили".

Після відступу російських військ від Києва бійці "Шамана" йшли в ар'єгарді росіян і завдавали їм ударів з тилу, поки вони не перетнули кордон з Білоруссю.

Раніше повідомлялося про те, що бійці групи спеціального призначення Збройних сил України в Сєвєродонецьку знищили розвідувальну групу полку імені Ахмада Кадирова кадировських найманців.

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