ЗСУ в районі Зміїного знищили групу елітного спецназу ФСБ

Спецназ ФСБ РФ / Роман Цимбалюк

Збройні Сили України знищили разом з буксиром Василь Бех групу спецназу ФСБ Росії "Альфа". Про це в Telegram передає український журналіст Роман Цимбалюк.

Відзначається, що мова йде про елітні бійців російського спецназу. Крім того, стало відомо про те, що один із загиблих - старший оперуповноважений 2-го відділу управління "А" Центру спеціального призначення ФСБ Росії, капітан Ілля Цуприк.

Крім того, повідомляють, що група спецназу була знищена на острові Зміїний - там же був знищений і російський буксир.

Довідка: Буксир "Василь Бех" був побудований на Астраханському судноремонтному заводі і прийнятий до складу Чорноморського флоту РФ в 2017 році.

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Затонув Російський буксир "Василь Бех"

Нагадаємо, вранці 17 червня стало відомо про те, що українські військові "Гарпуном" влучили у ворожий буксир. Це сталося, коли судно транспортувало на окупований острів зброю.

Згодом стало відомо про те, що буксир загорівся і перетворився на плавуче багаття. Внаслідок влучення ракети було ліквідовано 70% екіпажу противника, доля інших - невідома.

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