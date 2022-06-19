ЗСУ в районі Зміїного знищили групу елітного спецназу ФСБ

Група спецназу була знищена на острові Зміїний - там же був знищений і російський буксир.
Збройні Сили України знищили разом з буксиром Василь Бех групу спецназу ФСБ Росії "Альфа". Про це в Telegram передає український журналіст Роман Цимбалюк.
Відзначається, що мова йде про елітні бійців російського спецназу. Крім того, стало відомо про те, що один із загиблих - старший оперуповноважений 2-го відділу управління "А" Центру спеціального призначення ФСБ Росії, капітан Ілля Цуприк.
Крім того, повідомляють, що група спецназу була знищена на острові Зміїний - там же був знищений і російський буксир.
Довідка: Буксир "Василь Бех" був побудований на Астраханському судноремонтному заводі і прийнятий до складу Чорноморського флоту РФ в 2017 році.
читайте такожПоплив вітатися з "Москвою": у Чорному морі затонув Російський буксир "Василь Бех"
Затонув Російський буксир "Василь Бех"
Нагадаємо, вранці 17 червня стало відомо про те, що українські військові "Гарпуном" влучили у ворожий буксир. Це сталося, коли судно транспортувало на окупований острів зброю.
Згодом стало відомо про те, що буксир загорівся і перетворився на плавуче багаття. Внаслідок влучення ракети було ліквідовано 70% екіпажу противника, доля інших - невідома.
Читайте також:
- ЗСУ потрапили ракетою в Російський буксир "Василь Бех", який доставляв озброєння на Зміїний
- 70% екіпажу ліквідовано: деталі удару ЗСУ по ворожому буксиру "Василь Бех"
- Росія приховує загибель членів екіпажу затопленого крейсера Москва і погрожує їхнім рідним - розвідка