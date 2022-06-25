"Триває боротьба, бешкетують наші спецпризначенці": Арестович розповів про відхід із Сєвєродонецька

У Сєвєродонецьку діє український спецназ / Генштаб ЗСУ, Офіс президента

На сьогоднішній день, 25 червня, в захопленому ворожими військами Сєвєродонецьку все ще діють українські групи спецпризначенців, йдеться в заяві радника глави Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі Фейгін LIVE.

За його словами, українські війська не повністю відведені з Сєвєродонецька.

"Там пустують наші групи спецпризначенців, наводячи артилерію нашу на противника. Тобто, в чистому вигляді навіть з Сєвєродонецька не можна сказати, що відведені. Там триває певний рух, триває боротьба. У командування є задум, воно його реалізує, подивимося, чим закінчиться цей задум", - зазначив Арестович.

ВСУ відійшли з Сєвєродонецька

Керівник Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай 24 червня сказав про те, що українським військовим була дана команда відійти від своїх позицій в Сєвєродонецьку. Він зазначив, що війська РФ 4 місяці щодня обстрілювали місто. Інфраструктура знищена, пошкоджені або зруйновані 90% споруд.

Журналіст Юрій Бутусов заявив, що ЗСУ в ніч з 23 на 24 червня відійшли з Сєвєродонецька. За його словами, вихід – вимушений захід. Складно тримати оборону, коли у противника більше сил, а всі естакади навколо міста вже підірвані.

Речник Міноборони Олександр Мотузяник 24 червня сказав, що Сєвєродонецьк залишається найгарячішою точкою на фронті. Відомство не коментує інформацію про вихід ЗСУ з міста. Він закликав не поширювати відомості з цього питання.

Дивіться Новини Донбасу онлайн

Читайте також