Вибухи та пожежі в Дніпрі: РФ завдала удару по житлових кварталах, загинули люди

В ОВА повідомили нові подробиці нічної атаки на Дніпро.

Про наслідки атаки на Дніпро розповіли в ОДА

Коротко:

РФ атакувала Дніпро

Загинули 2 людини, поранено — 27

Удар припав на житлові квартали

У різних районах міста спалахнули пожежі

В результаті нічної ворожої атаки на Дніпро двоє людей загинули, ще 27 - отримали поранення. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа.

За його словами, 14 постраждалих перебувають у лікарні. П'ятеро з них — у важкому стані.

В ОВА розповіли, що ворог завдав удару по житлових кварталах у Дніпрі. У кількох місцях спалахнули пожежі. Пошкоджено п'ятиповерховий будинок, частково зруйновано приватний будинок.

У місті горять житлові будинки, гаражі, автомобілі. Пошкоджено навчальний заклад.

Як писав Главред, 15 квітня в Росії зафіксували виліт стратегічної авіації, що може вказувати на підготовку ракетного удару. За попередніми даними, з авіабази "Оленя" злетіли чотири літаки Ту-95МС.

У ніч на 16 квітня Київ зазнав масованої ракетної атаки з боку російських військ із застосуванням балістичної зброї. У столиці прогриміла серія вибухів, працювали сили протиповітряної оборони.

Як повідомив мер столиці Кличко, минулої ночі в результаті атаки ворога на столицю загинули 4 людини. Серед них – 12-річний хлопчик.

Постраждали 45 мешканців міста. 26 з них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці та амбулаторно (зокрема двом дітям).

Вночі на 15 квітня російська окупаційна армія вкотре атакувала портову інфраструктуру Одеської області ударними безпілотниками. В результаті "прильотів" зафіксовано пожежі, пошкоджено складські та адміністративні будівлі.

Вночі на 15 квітня російські окупанти завдали удару по Дніпру. В результаті ворожої атаки в адміністративній будівлі сталася пожежа. Одна людина отримала поранення.

Російські війська атакували Черкаську область ударними безпілотниками. Щонайменше троє людей поранені.

Також окупанти тричі за ніч атакували промислову зону міста Суми за допомогою дронів. Під час гасіння пожежі рятувальники опинилися під повторними ударами окупантів.

Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

