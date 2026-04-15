Важка ніч: дрони атакували Черкаси, є поранені

Збиття ворожих БПЛА зафіксовано в кількох місцях обласного центру.

Черкаси пережили атаку дронів: що відомо

Коротко:

Росія атакувала Черкаську область дронами

Удари зафіксовано в кількох районах обласного центру

Поранено щонайменше трьох осіб

У ніч на 15 квітня російські війська атакували Черкаську область ударними безпілотниками. Щонайменше троє людей поранено.

"Важка ніч для Черкащини: росіяни направили на область ударні дрони. Зокрема, фіксуємо падіння ворожих цілей у кількох локаціях в обласному центрі", - повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За попередніми даними, в результаті ворожої атаки є троє поранених.

Працюють усі необхідні служби.

Всі інші деталі в ОВА пообіцяли оприлюднити пізніше.

Як писав Главред, в ніч на 15 квітня російські окупанти завдали удару по Дніпру. В результаті ворожої атаки в адміністративній будівлі сталася пожежа. Одна людина отримала поранення.

У ніч на 14 квітня російська окупаційна армія масовано атакувала безпілотниками цивільну та портову інфраструктуру півдня Одеської області. В результаті атаки було зруйновано будівлю СТО з подальшим загорянням. Знищено два пасажирські автобуси, сім легкових автомобілів. Під удар потрапили й шість приватних будинків.

Вранці 14 квітня російський БПЛА влучив у багатоповерхівку в Шевченківському районі Харкова, постраждала 44-річна жінка. Виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння та провели обстеження місця обстрілу.

Вночі на 13 квітня окупанти атакували енергооб'єкт АТ "Черніговобленерго". Через пошкодження енергооб'єкта на Чернігівщині без світла залишаються 12 тисяч абонентів.

Скільки балістичних ракет РФ може випустити за одну атаку: думка експерта Росія має можливість одночасно застосувати проти України до 32 балістичних ракет, повідомив Главреду військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко. Він пояснив, що масштаб таких ударів залежить від кількості боєздатних пускових установок ОТРК "Іскандер-М". Наразі, за його оцінками, у Росії використовується не більше 15 таких комплексів, що дозволяє запускати одночасно приблизно до 30 ракет. "Завдяки постійному виробництву росіяни можуть накопичувати балістичну зброю, забезпечуючи собі як щоденний терор (тобто ураження однієї-двох окремо взятих цілей на добу), так і здатність завдавати масованих ударів, застосовуючи за раз 32 балістичні ракети. До цього потрібно готуватися. У росіян така можливість є", — сказав Коваленко.

Про персону: Ігор Табурець Ігор Табурець — український діяч, голова Черкаської обласної державної адміністрації з 1 березня 2022 року. Генерал-майор, пише Вікіпедія.

