Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Путін загнав себе в глухий кут в Україні: у WP розкрили головну проблему РФ

Олексій Тесля
30 травня 2026, 22:52
google news Підпишіться
на нас в Google
Сучасне поле бою істотно змінилося під впливом безпілотних технологій.
Влада України готує населення та економіку до
Росія не зможе досягти початкових цілей у війні / колаж: Главред, фото: 4-та окрема танкова бригада, 53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Важливо:

  • Для РФ досягнення початкових цілей війни виглядає проблематичним
  • Поле бою істотно змінилося під впливом безпілотних технологій

Через кілька років після початку повномасштабної війни Росія, за оцінками низки західних аналітиків, опинилася в ситуації, коли досягнення початкових цілей виглядає дедалі проблематичнішим.

Як пише Washington Post, конфлікт, який у Кремлі розраховували завершити в короткі терміни, перетворився на затяжне протистояння з високою ціною для обох сторін.

відео дня

Видання зазначає, що темпи просування російських військ залишаються обмеженими. Незважаючи на продовження бойових дій, територіальні зміни в останні роки виявилися значно скромнішими за очікування Москви.

Одночасно зростають втрати особового складу. За оцінками західних експертів, за роки війни Росія втратила значну кількість військовослужбовців убитими та пораненими. Аналітики також звертають увагу на необхідність постійного поповнення армії новими мобілізованими та контрактниками.

Журналісти підкреслюють, що сучасне поле бою істотно змінилося під впливом безпілотних технологій. Масове застосування дронів ускладнило пересування військ, постачання підрозділів і проведення наступальних операцій. Навіть невеликі просування нерідко вимагають значних ресурсів і супроводжуються серйозними втратами.

На думку експертів, конфлікт дедалі більше набуває характеру війни на виснаження, де ключову роль відіграють економічні можливості, виробничі потужності та здатність підтримувати військовий потенціал на тривалий час.

Крім того, війна призвела до масштабних змін у європейській системі безпеки. Західні країни посилили військову співпрацю, а НАТО розширило свою присутність і зміцнило оборонні можливості на східному фланзі.

Співрозмовники Washington Post характеризують нинішнє становище Росії як ситуацію, за якої збереження поточного курсу вимагає дедалі більших витрат, а пошук альтернативних рішень стає дедалі складнішим завданням. На їхню думку, подальший розвиток подій залежатиме від того, наскільки швидко сторони зможуть адаптуватися до мінливих умов війни та зберегти необхідні ресурси для продовження протистояння.

Ймовірні терміни завершення війни: що кажуть в ОП

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що бойові дії можуть істотно ослабнути вже до осені, якщо російські війська не зможуть досягти успіху в поточному наступі. За його словами, Москва розраховує на літню кампанію з метою розширення контрольованих територій.

Раніше з'явився тривожний прогноз про завершення війни з "капітуляцією". Якщо Дональд Трамп підштовхує Україну до капітуляції, швидше за все, існує цей "домовленість", вважає Роман Світан.

Нагадаємо, раніше експерт оприлюднив прогноз щодо завершення війни. Найближчим часом росіяни не планують вживати реальних заходів для закінчення війни, вважає Віктор Андрусів.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

Інші новини:

Про джерело: The Washington Post

The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Володимир Путін
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Помста "бучанським м'ясникам": СБС потужно вдарили по базі 64-ї бригади РФ

Помста "бучанським м'ясникам": СБС потужно вдарили по базі 64-ї бригади РФ

21:31Україна
Загроза масованого удару РФ: Зеленський назвав ймовірні терміни обстрілу

Загроза масованого удару РФ: Зеленський назвав ймовірні терміни обстрілу

20:25Україна
Зливи та грози відступатимуть: відома дата раптового потепління

Зливи та грози відступатимуть: відома дата раптового потепління

19:52Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
31 травня — Пресвята Трійця: що можна і не можна робити у церковне свято

31 травня — Пресвята Трійця: що можна і не можна робити у церковне свято

Міста України готують до кругової оборони: в яких нових регіонах можуть початись бої

Міста України готують до кругової оборони: в яких нових регіонах можуть початись бої

"Чорна смуга" позаду: для чотирьох знаків зодіаку завершуються важкі часи

"Чорна смуга" позаду: для чотирьох знаків зодіаку завершуються важкі часи

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці з черв'яком у яблуці за 12 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці з черв'яком у яблуці за 12 с

Китайський гороскоп на завтра, 31 травня: Собакам — терпіння, Коням — токсичність

Китайський гороскоп на завтра, 31 травня: Собакам — терпіння, Коням — токсичність

Останні новини

23:48

Найнебезпечніший район Києва: чому РФ масовано б'є по одній локації

22:52

Путін загнав себе в глухий кут в Україні: у WP розкрили головну проблему РФ

22:23

Замість користі — шкода: які рослини та овочі не можна підживлювати золою

21:31

Помста "бучанським м'ясникам": СБС потужно вдарили по базі 64-ї бригади РФВідео

21:28

Надто наївні: які знаки зодіаку занадто швидко довіряють іншим людям

Чим будуть небезпечні нові ракетні атаки Росії на Київ: Жданов – про цілі ударів і паніку в КремліЧим будуть небезпечні нові ракетні атаки Росії на Київ: Жданов – про цілі ударів і паніку в Кремлі
20:25

Загроза масованого удару РФ: Зеленський назвав ймовірні терміни обстрілуВідео

19:52

Зливи та грози відступатимуть: відома дата раптового потепління

19:40

Оцет більше не потрібен: пральна машина засяє з одним простим методомВідео

19:37

Прикмети та фен-шуй: які популярні речі в домі приносять нещастя

Реклама
19:11

Не Банкова і не Рада: названо справжні цілі нового удару РФ по Києву

19:10

Чому Кремль сам підігріває чутки про двійників Путіна: несподівана версіяПогляд

18:48

Телефон підключили до двох зарядних пристроїв одночасно і розкрили "секрет"

18:34

Нова допомога Україні у війні з РФ: у США зробили несподівану заяву

18:27

РФ може вдарити по Києву "Орешником": полковник - про "домовленості" з КремлемЕксклюзив

18:07

Чудо-засіб за копійки: як звичайний перекис водню відмиє всю оселю

18:02

Загроза на кухні: експерти закликали не мити посуд губками, названо альтернативуВідео

17:34

Ексспівробітник СБУ назвав ймовірні терміни завершення війни та розкрив умову

17:29

У родині принца Вільяма і Кейт Міддлтон стався розбрат - що сталося

17:01

Як ще можна назвати Оксану українською: тільки не Ксюша

16:51

В Україні випав сніг перед початком літа: де влупив мороз

Реклама
16:51

Папуга лаявся на дітей і "посилав куди подалі" птахів у зоопарку

16:42

Джинси додадуть 5 кілограм на рівному місці: стиліст розкрила, як врятувати образВідео

16:33

"М'ясорубка" на фронті: Коваленко розкрив причину колосальних втрат армії РФВідео

16:33

Росія вдарила по поїздах у великому місті: є жертви, що відомо про наслідки

16:26

Хліб буде свіжим тижнями: дієтологиня розкрила геніальний спосіб зберігання

16:13

Гороскоп Таро на повню 31 травня: Овнам — тріумф, Близнюкам — страх, Рибам — вибірВідео

16:06

Чи допоможе кавова гуща врятуватися від мурах: міф чи корисний лайфхак

15:51

Всього кілька простих дій допоможуть захистити автомобіль від літньої спекиВідео

15:43

Ротару похвалилася онукою та звернулася до неї з особливого приводу — деталі

15:39

Чому Росія боїться бити по урядовому кварталу: названо несподіваний нюанс

15:18

Прикмети про волосся: чому домашня стрижка чоловіка руйнує шлюб

15:15

Щоб не накликати біду: які трави категорично не можна освячувати на Трійцю

15:11

Сигнал, який не можна ігнорувати: чому кіт насправді ховається і кричить ночамиВідео

14:45

"Навіть були істерики": Ксенія Мішина здивувала зізнаннями про себе

14:43

Студентка пережила момент, який спочатку налякав, а потім розсмішив усіх

14:39

Війна дронів та інтелекту: Юсов назвав ключові технологічні тренди на наступні 12 місяців

14:37

Зникає удача та фінансові ресурси: чому не можна спати з мокрим волоссям

14:29

Міста України готують до кругової оборони: в яких нових регіонах можуть початись боїВідео

14:13

Емма стала Оскаром: дочка Джей Ло зважилася на камінг-аут

13:47

"Незважаючи на зраду": український фільм отримав престижну премію "Еммі"Відео

Реклама
13:31

У пустелі відкрили посудину й знайшли загадкові скарби епохи халіфів

13:07

"Поганого не зробила": Олена Тополя висловилася про зради в шлюбі

13:07

РФ змінює цілі атак: Жданов розкрив небезпеку нових ракетних ударів по Києву

12:58

Чому жовтіє цибуля: прихована загроза може отруїти ґрунт на 20 роківВідео

12:55

"Усі постійно хворіють": Alyona Alyona поскаржилася на погіршення здоров’я

12:22

Кількість загиблих зросла: РФ масовано атакує Запоріжжя, що відомо про наслідкиФото

12:20

Китайський гороскоп на завтра, 31 травня: Собакам — терпіння, Коням — токсичність

12:09

Брати виловили величезну рибу, яку називають "скарбом морів"

11:54

31 травня — Пресвята Трійця: що можна і не можна робити у церковне свято

11:45

Знищили одразу два літаки Ту і не тільки: "Мадяр" заявив про вибухову ніч в РФ

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини Дніпра
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти