Путін загнав себе в глухий кут в Україні: у WP розкрили головну проблему РФ

Сучасне поле бою істотно змінилося під впливом безпілотних технологій.

Росія не зможе досягти початкових цілей у війні

Для РФ досягнення початкових цілей війни виглядає проблематичним

Поле бою істотно змінилося під впливом безпілотних технологій

Через кілька років після початку повномасштабної війни Росія, за оцінками низки західних аналітиків, опинилася в ситуації, коли досягнення початкових цілей виглядає дедалі проблематичнішим.

Як пише Washington Post, конфлікт, який у Кремлі розраховували завершити в короткі терміни, перетворився на затяжне протистояння з високою ціною для обох сторін.

Видання зазначає, що темпи просування російських військ залишаються обмеженими. Незважаючи на продовження бойових дій, територіальні зміни в останні роки виявилися значно скромнішими за очікування Москви.

Одночасно зростають втрати особового складу. За оцінками західних експертів, за роки війни Росія втратила значну кількість військовослужбовців убитими та пораненими. Аналітики також звертають увагу на необхідність постійного поповнення армії новими мобілізованими та контрактниками.

Журналісти підкреслюють, що сучасне поле бою істотно змінилося під впливом безпілотних технологій. Масове застосування дронів ускладнило пересування військ, постачання підрозділів і проведення наступальних операцій. Навіть невеликі просування нерідко вимагають значних ресурсів і супроводжуються серйозними втратами.

На думку експертів, конфлікт дедалі більше набуває характеру війни на виснаження, де ключову роль відіграють економічні можливості, виробничі потужності та здатність підтримувати військовий потенціал на тривалий час.

Крім того, війна призвела до масштабних змін у європейській системі безпеки. Західні країни посилили військову співпрацю, а НАТО розширило свою присутність і зміцнило оборонні можливості на східному фланзі.

Співрозмовники Washington Post характеризують нинішнє становище Росії як ситуацію, за якої збереження поточного курсу вимагає дедалі більших витрат, а пошук альтернативних рішень стає дедалі складнішим завданням. На їхню думку, подальший розвиток подій залежатиме від того, наскільки швидко сторони зможуть адаптуватися до мінливих умов війни та зберегти необхідні ресурси для продовження протистояння.

Ймовірні терміни завершення війни: що кажуть в ОП

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що бойові дії можуть істотно ослабнути вже до осені, якщо російські війська не зможуть досягти успіху в поточному наступі. За його словами, Москва розраховує на літню кампанію з метою розширення контрольованих територій.

Раніше з'явився тривожний прогноз про завершення війни з "капітуляцією". Якщо Дональд Трамп підштовхує Україну до капітуляції, швидше за все, існує цей "домовленість", вважає Роман Світан.

Нагадаємо, раніше експерт оприлюднив прогноз щодо завершення війни. Найближчим часом росіяни не планують вживати реальних заходів для закінчення війни, вважає Віктор Андрусів.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

Про джерело: The Washington Post The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

