Найнебезпечніший район Києва: чому РФ масовано б'є по одній локації

Олексій Тесля
30 травня 2026, 23:48
Район Лук'янівки регулярно згадувався у звітах після ракетних обстрілів та нальотів безпілотників.
Росія завдає масових ударів по Києву / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Важливо:

  • Один район за роки війни перетворився на символ стійкості Києва
  • Район регулярно потрапляв у зведення після ракетних атак і нальотів безпілотників

Лук'янівка за роки війни перетворилася на один із символів стійкості Києва. Район неодноразово опинявся під ударами російських ракет і дронів, проте щоразу повертався до життя, незважаючи на руйнування та втрати.

Навесні 2022 року місцеві жителі вперше зіткнулися з масштабними обстрілами, пише ТСН. Тоді багато хто ще сподівався, що війна не затягнеться надовго.

Однак через кілька тижнів район знову опинився під вогнем. Один із ударів припав на сучасний житловий комплекс. Спочатку здавалося, що трагедії вдалося уникнути, але пізніше стало відомо про загибель журналістки "Радіо Свобода" Віри Гірич, чия квартира знаходилася в постраждалому будинку.

Наступні роки не принесли Лук'янівці спокою. Район регулярно потрапляв у зведення після ракетних атак і нальотів безпілотників. У 2025 році один з ударних дронів врізався в багатоповерховий будинок, пошкодивши підземний паркінг, який використовувався як укриття для мешканців. В іншому випадку вибух біля житлової забудови знищив десятки автомобілів, порушив роботу транспорту і залишив після себе значні руйнування.

Проте життя тут практично ніколи не зупинялося. Навіть після найважчих атак Лук’янівський ринок, розташований неподалік від місць прильотів, продовжував працювати вже наступного дня. Лише під час одного з останніх масованих ударів об’єкт отримав настільки серйозні пошкодження, що значна його частина була знищена вогнем.

За роки постійної небезпеки у мешканців району сформувався особливий характер і власний погляд на те, що відбувається. Лук’янівка обросла місцевими легендами, жартами та символами, які допомагають людям зберігати витримку в складних обставинах. Тут давно звикли зустрічати труднощі з іронією, а почуття спільності стало однією з головних рис району, який продовжує жити всупереч війні.

ЄС не має наміру залишати Київ через погрози РФ: заява посла

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова повідомила, що європейські дипломати продовжать роботу в Києві, незважаючи на погрози з боку Росії. За її словами, заклики до іноземних громадян покинути українську столицю не вплинуть на діяльність представництва ЄС, яке зберігає свою присутність і продовжить виконувати свої завдання у звичайному режимі.

Раніше повідомлялося про те, що розвідка заздалегідь дізнається про масовані удари РФ. Українська та американська розвідки в ряді випадків отримують інформацію про підготовку таких ударів ще за кілька днів до їхнього початку.

Нагадаємо, Главред писав, що Росія вночі 24 травня здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши балістичні ракети, крилаті ракети, гіперзвукові "Кинжали" та ударні дрони. Найпотужніші удари припали на Київ та Київську область.

Як повідомлялося, РФ готує новий масований обстріл. Кремль робить ставку на комбіновані атаки — поєднання ракет і великої кількості дронів, попередив Анатолій Храпчинський.

Про джерело: ТСН

ТСН (Телевізійна Служба Новин) — щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні. У грудні 2012 року програма встановила абсолютний рекорд, здобувши частку аудиторії 31,5 %. Це означає, що майже третина глядачів в Україні дивилася випуски ТСН, пише Вікіпедія.

