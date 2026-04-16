РФ атакувала Київ балістикою: є постраждалі та загиблі, серед них діти

Уламки збитих ракет пошкодили багатоповерхові будинки в Подільському районі та спричинили пожежі.

Рятувальники успішно дістали матір із дитиною з-під завалів

Коротко:

Масований ракетний удар по Києву

Влучання й пожежі в Оболонському та Подільському районах

2 загиблих і 10 поранених, серед них дитина

У ніч на 16 квітня Київ зазнав масованої ракетної атаки з боку російських військ із застосуванням балістичного озброєння. У столиці пролунала серія вибухів, працювали сили протиповітряної оборони.

Про повітряну небезпеку та загрозу ракетних ударів повідомляла Київська міська військова адміністрація. Мешканців закликали негайно пройти в укриття.

Міський голова Києва Віталій Кличко підтвердив роботу ППО в місті та закликав громадян залишатися в безпечних місцях. Згодом стало відомо про виклики медичних бригад у Шевченківський район столиці. Медики виїхали на місце події.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про наслідки атаки в кількох районах міста. За його словами, зафіксовано пошкодження в Оболонському та Подільському районах, а також попередньо є постраждалі, інформація уточнюється.

У Подільському районі уламки ракети влучили в житлову багатоповерхівку — на шостому поверсі 16-поверхового будинку. За іншою адресою в цьому ж районі виникла пожежа на першому поверсі житлового будинку. Також зафіксовано влучання в нежитлову будівлю та падіння уламків на кількох локаціях.

В Оболонському районі, за попередніми даними, також зафіксовано падіння уламків ракети.

Станом на 03:06 відомо щонайменше про чотирьох постраждалих, серед них є дитина. Медики надають необхідну допомогу, інформація про стан поранених уточнюється.

В Оболонському районі Києва зафіксовано масштабну пожежу в нежитловій забудові в місці падіння уламків ракети. Вогнем охоплено також автомобілі. Водночас на Оболоні постраждали четверо медиків, які виїхали на виклик. Інформація щодо їхнього стану уточнюється.

Станом на 03:30 у Києві внаслідок ворожої атаки кількість постраждалих зросла до семи осіб. Згодом міський голова уточнив, що внаслідок обстрілу загинула 12-річна дитина. Загальна кількість постраждалих наразі становить 10 людей, серед них — кілька медичних працівників.

У Подільському районі, де зафіксовано руйнування першого поверху приватного житлового будинку, з-під завалів дістали дитину. Під час пошуково-рятувальних робіт рятувальники також дістали з-під завалів її матір. Обох постраждалих передано медикам.

Станом на 04:15 у Києві внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей — 12-річний хлопчик і 35-річна жінка. Ще 10 мешканців міста дістали поранення.

За даними медиків, шістьох постраждалих госпіталізовано, іншим надали допомогу на місці або амбулаторно. Бригади екстреної допомоги продовжують працювати на місцях викликів.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Росії зафіксували виліт стратегічної авіації, що може вказувати на підготовку ракетного удару. За попередніми даними, з авіабази "Оленья" злетіли чотири літаки Ту-95МС, і цей виліт, ймовірно, має бойовий характер.

Також увечері 15 квітня в Одесі внаслідок російської атаки безпілотниками було влучання у житлову багатоповерхівку, що спричинило руйнування та пожежу.

Водночас 15 квітня російські війська здійснили атаку на Україну із застосуванням різних типів озброєння. У Дніпрі пролунали вибухи, раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ударних безпілотників у напрямку міста із заходу.

Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

