ЗСУ встановили рекорд зі збиття: у ПС показали статистику атаки 15 квітня

Росія здійснила масований комбінований удар по Україні ракетами та сотнями безпілотників різних типів з кількох напрямків.

Сили протиповітряної оборони України відбили масштабну атаку та знищили більшість ворожих

Коротко:

РФ атакувала 382 цілями: ракети та 361 дрон

ППО знищила 369 цілей, включно з 19 ракетами

Є влучання: 1 ракета і 12 БпЛА у 6 локаціях

У вечері, 15 квітня з 09:00 до 22:00 російські окупаційні війська війська здійснили комбінований повітряний удар по території України із застосуванням ракет різних типів та ударних безпілотників. Про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.

Скільки цілей було зафіксовано

За даними військових, радіотехнічні підрозділи виявили та супроводжували загалом 382 повітряні цілі. Серед них — 20 крилатих ракет Х-101, запущених з акваторії Каспійського моря, та одна ракета "Іскандер-К" із Ростовської області РФ.

Також булозафіксовано 361 безпілотник типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та інших типів. Пуски здійснювалися з території Росії та тимчасово окупованого Криму.

Основними напрямками запусків дронів були Шаталово, Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, а також Гвардійське в ТОТ Криму. Близько 200 із виявлених БпЛА становили дрони типу Shahed.

Шахед / Інфографіка: Главред

Відбиття повітряної атаки здійснювали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Результати знищення

Станом на 22:00, за попередніми даними, українська протиповітряна оборона збила або подавила 369 повітряних цілей. Зокрема, знищено 19 крилатих ракет Х-101, одну ракету "Іскандер-К" та 349 безпілотників різних типів.

Ракета Х-101 / Інфографіка: Главред

Наслідки атаки та влучання

Водночас зафіксовано влучання однієї ракети та 12 ударних безпілотників у шести локаціях. Також повідомляється про падіння збитих уламків на 12 локаціях.

Як повідомляв Главред, російські літаки стратегічної авіації, попередньо, здійснили пуски ракет з району Каспійського моря. Також відзначаються пуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Про це попереджають моніторингові канали.

Крім того, увечері 15 квітня в Одесі внаслідок російської атаки безпілотниками було влучання у житлову багатоповерхівку, що спричинило руйнування та пожежу.

Також Увечері 15 квітня російські війська здійснили атаку на Україну із застосуванням різних типів озброєння. У Дніпрі пролунали вибухи, раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ударних безпілотників у напрямку міста із заходу.

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

