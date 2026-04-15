ЗСУ встановили рекорд зі збиття: у ПС показали статистику атаки 15 квітня

Коротко:
- РФ атакувала 382 цілями: ракети та 361 дрон
- ППО знищила 369 цілей, включно з 19 ракетами
- Є влучання: 1 ракета і 12 БпЛА у 6 локаціях
У вечері, 15 квітня з 09:00 до 22:00 російські окупаційні війська війська здійснили комбінований повітряний удар по території України із застосуванням ракет різних типів та ударних безпілотників. Про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.
Скільки цілей було зафіксовано
За даними військових, радіотехнічні підрозділи виявили та супроводжували загалом 382 повітряні цілі. Серед них — 20 крилатих ракет Х-101, запущених з акваторії Каспійського моря, та одна ракета "Іскандер-К" із Ростовської області РФ.
Також булозафіксовано 361 безпілотник типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та інших типів. Пуски здійснювалися з території Росії та тимчасово окупованого Криму.
Основними напрямками запусків дронів були Шаталово, Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, а також Гвардійське в ТОТ Криму. Близько 200 із виявлених БпЛА становили дрони типу Shahed.
Відбиття повітряної атаки здійснювали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Результати знищення
Станом на 22:00, за попередніми даними, українська протиповітряна оборона збила або подавила 369 повітряних цілей. Зокрема, знищено 19 крилатих ракет Х-101, одну ракету "Іскандер-К" та 349 безпілотників різних типів.
Наслідки атаки та влучання
Водночас зафіксовано влучання однієї ракети та 12 ударних безпілотників у шести локаціях. Також повідомляється про падіння збитих уламків на 12 локаціях.
Атака 15 квітня - новини за темою
Як повідомляв Главред, російські літаки стратегічної авіації, попередньо, здійснили пуски ракет з району Каспійського моря. Також відзначаються пуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Про це попереджають моніторингові канали.
Крім того, увечері 15 квітня в Одесі внаслідок російської атаки безпілотниками було влучання у житлову багатоповерхівку, що спричинило руйнування та пожежу.
Також Увечері 15 квітня російські війська здійснили атаку на Україну із застосуванням різних типів озброєння. У Дніпрі пролунали вибухи, раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ударних безпілотників у напрямку міста із заходу.
Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України
Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред