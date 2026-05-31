Літаки готові до обстрілу: коли буде комбінована атака на Україну

Ангеліна Підвисоцька
31 травня 2026, 03:25
Російські окупанти можуть атакувати Україну ракетами та дронами.
РФ може атакувати Україну ракетами / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що відомо:

  • Близько 7-ми літаків Ту-95МС готові до ракетних ударів
  • Росіяни передислокували літаки на аеродром "Оленья"

Російські окупанти готуються до комбінованої атаки. Її ймовірність зберігається на високому рівні. Про це повідомляють моніторингові канали.

На аеродромах у межах західних регіонів перебувають 7 бортів Ту-95МС. Усі вони готові до вильоту. Відомо, що росіяни виконували передислокацію літаків з аеродрому "Енгельс" на аеродром "Оленья".

На високому рівні зберігається загроза застосування балістичного озброєння з Брянська. Росіяни можуть завдати ударів по Україні ракетами "Іскандер" бо С-300/С-400.

Водночас нині не спостерігається активність стратегічної авіації РФ, яка могла б свідчити про підготовку до бойового вильоту.

"Водночас ситуація може змінюватися доволі швидко, тому уважно стежте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Літаки Ту-, якими РФ обстрілює Україну / Інфографіка Главреда

Коли може статися новий удар по Україні — думка експерта

Як писав Главред, Росія може повторити масовані удари по Україні вже протягом найближчого тижня. Таку оцінку озвучив генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко.

За його словами, російські війська зараз збільшують запас балістичних ракет, готуючись до нових атак. Він пояснив, що це пов'язано з тим, що РФ усвідомлює труднощі української ППО у перехопленні саме цього типу озброєння.

Романенко зазначив, що через дефіцит антибалістичних ракет у системі протиповітряної оборони України противник намагається скористатися цією вразливістю і може бути готовий завдати удару аналогічного масштабу вже протягом семи днів.

"Це може статися десь через тиждень після такого удару, плюс-мінус кілька днів", — сказав він.

Удар "Орешником" по Україні — що відомо

Нагадаємо, начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що під час нічної атаки 24 травня Росія застосувала балістичну ракету середньої дальності РС-26 "Орешник" по Київській області. За його словами, удар припав на район міста Біла Церква.

В результаті влучання в Білій Церкві виникла пожежа в гаражному кооперативі, загорілися три гаражі. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували всі осередки загоряння.

Як повідомляв Главред, ймовірно, було випущено не одну, а дві ракети. За даними аналітиків, другий пуск міг бути спрямований на тимчасово окуповану територію в районі Авдіївки або Ясинуватої поблизу Донецька.

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Літаки готові до обстрілу: коли буде комбінована атака на Україну

