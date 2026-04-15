РФ підняла літаки Ту-95 та запустила купу 'Шахедів': висока загроза масованого удару

Росіяни підняли в небо стратегічні бомбардувалиники Ту-95 та запустили ударні БпЛА з багатьох напрямків.

РФ підняла стратегічну авіацію:

Головне:

Українців попереджають про загрозу масованої атаки РФ

РФ підняла в небо 4 борти Ту-95

Також відбулися пуски БпЛА з багатьох локацій

У Росії підняли в повітря стратегічну авіацію, що може свідчити про ймовірний ракетний обстріл.

За попередньою інформацією, з авіабази "Оленья" відмічено зліт 4 бортів Ту-95МС. Виліт з високою ймовірністю бойовий. Про це повідомляє військовий кореспондент Андрій Цаплієнко та моніторингові канали.

Зазначається, що ракети можуть досягти повітряного простору України вже близько 18:30.

Крім того, в повітряному просторі України вже доволі велика кількість дронів. Відмічено пуски БпЛА типу "Shahed" з Курська, Брянська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та Гвардійського.

"Також дронів може бути багато. Запуски відбулися з багатьох напрямків. Очікуємо 300-500 БПЛА", - повідмляє Цаплієнко.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 15 квітня російські окупанти завдали удару по Дніпру. В результаті ворожої атаки в адміністративній будівлі сталася пожежа. Одна людина отримала поранення.

Крім того, минулої ночі російські війська атакували Черкаську область ударними безпілотниками. Щонайменше троє людей поранені.

Російські війська тричі за ніч атакували промислову зону міста Суми за допомогою дронів. Під час гасіння пожежі рятувальники опинилися під повторними ударами окупантів.

Читайте також:

Про персону: Андрій Цаплієнко Андрій Юрійович Цаплієнко — український журналіст, військовий кореспондент, ведучий, письменник та сценарист. Автор п'яти книжок. Заслужений журналіст України.

