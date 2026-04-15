Україна впроваджує нову модель ведення війни: що відомо про дроново-штурмові підрозділи

Новітні підрозділи вже успішно показали свою роботу на Півдні України.

У Міноборони розповіли про дроново-штурмові підрозділи

Головне з новини:

Дроново‑штурмові підрозділи вже змінюють ведення бою

Безпілотники й піхота працюють як єдина система

Україна запустила нову модель ведення війни: дроново‑штурмові підрозділи, які поєднують піхоту та безпілотні системи в єдину бойову мережу. Про це повідомили в Міноборони.

У відомстві зазначають, що йдеться не про окремі групи операторів, а про цілісні бойові підрозділи, де піхота, повітряні дрони та наземні роботизовані платформи працюють синхронно. Такий формат дозволяє швидше виявляти цілі, точніше завдавати ударів і зменшувати ризики для військових.

Перші результати вже є

За даними Міноборони, саме завдяки впровадженню цієї моделі Сили оборони з лютого звільнили значні території, де раніше ворог утримував укріплені позиції. Дроново‑штурмові групи стали ключовим елементом проривів на складних ділянках фронту.

Перші підрозділи нового типу вже пройшли бойове випробування на Півдні України.

