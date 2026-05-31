Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

На НПЗ у Саратові здійнялася потужна пожежа після атаки дронів

Дар'я Пшеничник
31 травня 2026, 07:56
google news Підпишіться
на нас в Google
Уражений завод забезпечує виробництво бензину, дизельного пального та інших нафтопродуктів.
На НПЗ у Саратові здійнялася потужна пожежа після атаки дронів
Пожежа на Саратовському НПЗ / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

відео дня

Головне з новини:

  • Нічний удар дронів спричинив пожежу на НПЗ
  • Пошкоджено установку ізомеризації

У промисловій частині Саратова в ніч на неділю, 31 травня, спалахнула масштабна пожежа. Містяни розповідали про гучні вибухи та яскраве сяйво над районом, де розташований місцевий нафтопереробний завод.

У соцмережах швидко поширилися кадри з димом, що піднімався над підприємством. Про це пише видання NV.

Моніторинговий канал Exilenova+ виклав чимало фото і відео ураженого об'єкта.

За попередніми даними, один із ударів припав на технологічну установку, яку пов’язують із процесом ізомеризації. Місцеві ресурси також згадують про кілька окремих осередків займання всередині території заводу.

Підприємство, що працює у структурі "Роснефти", є одним із ключових виробників пального для регіону. Тут виготовляють бензин, дизель та інші види нафтопродуктів.

Інцидент став черговим у низці атак на цей об’єкт. Від початку року завод уже кілька разів зупиняв окремі установки через удари безпілотників і подальші ремонтні роботи. Масштаби нинішніх пошкоджень поки що уточнюють.

Який ефект можуть мати удари України вглиб РФ - думка експерта

Главред писав, що за словами військового експерта Івана Ступака, Україна активізувала удари по території Росії. Зокрема дрони часто долітають до Москви та області.

Але наразі не йде мова про те, що після кількох наступних ударів російська столиця опустіє, однак Україна має до цього прагнути. ЗСУ доведеться ще десяток разів атакувати Москву, щоб у свідомості росіян почало щось ламатися.

Удари вглиб Росії - останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 30 травня Сили безпілотних систем ЗСУ провели масштабну операцію в глибині території Росії. Під удар потрапили військовий аеродром у Таганрозі, де були уражені два літаки Ту-142 та ракетний комплекс "Іскандер".

Нагадаємо, що вранці 27 травня ЗСУ ударили ракетами Storm Shadow по аеродрому та авіазаводу у Таганрозі. Таганрог неодноразово ставав мішенню для стратегічних ударів, що підкреслює логістику й інфраструктурне значення цього регіону.

Також раніше повідомлялося, що в результаті атаки на Крим та Кубань пожежі виникли на нафтобазах та штабі ВПС Росії, що спричинило значні втрати для окупантів у Севастополі й Туапсе. В рамках цих операцій було атаковано низку ключових об'єктів нафтової інфраструктури, що прямо впливає на військові можливості ворога в регіоні.

Вас може зацікавити:

Про джерело: NV

NV — український друкований щотижневий суспільно-політичний журнал. Часопис також має інформаційно-новинний сайт та онлайн електронну версію журналу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
НПЗ Росія війна Росії та України атака дронів Удари вглиб РФ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ прикривається інцидентом у Румунії: ISW попереджає про загрозу для однієї з країн

РФ прикривається інцидентом у Румунії: ISW попереджає про загрозу для однієї з країн

09:16Світ
Росіяни вивезли "Орєшнік" з країни: ЗМІ дізналися, де Путін ховає комплекс

Росіяни вивезли "Орєшнік" з країни: ЗМІ дізналися, де Путін ховає комплекс

08:58Світ
На НПЗ у Саратові здійнялася потужна пожежа після атаки дронів

На НПЗ у Саратові здійнялася потужна пожежа після атаки дронів

07:56Війна
Реклама

Популярне

Більше
31 травня — Пресвята Трійця: що можна і не можна робити у церковне свято

31 травня — Пресвята Трійця: що можна і не можна робити у церковне свято

Міста України готують до кругової оборони: в яких нових регіонах можуть початись бої

Міста України готують до кругової оборони: в яких нових регіонах можуть початись бої

Китайський гороскоп на завтра, 31 травня: Собакам — терпіння, Коням — токсичність

Китайський гороскоп на завтра, 31 травня: Собакам — терпіння, Коням — токсичність

Гороскоп Таро на повню 31 травня: Овнам — тріумф, Близнюкам — страх, Рибам — вибір

Гороскоп Таро на повню 31 травня: Овнам — тріумф, Близнюкам — страх, Рибам — вибір

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці сонної собаки за 45 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці сонної собаки за 45 с

Останні новини

09:16

РФ прикривається інцидентом у Румунії: ISW попереджає про загрозу для однієї з країн

09:02

Як ховали блогерку Vikunciy: гори квітів і білосніжна труна

08:58

Росіяни вивезли "Орєшнік" з країни: ЗМІ дізналися, де Путін ховає комплекс

08:23

Седокову жорстоко принизили на концерті прихильниці Путіна Успенської

08:10

Що насправді означає зустріч Зеленського і Порошенка: Денисенко пояснив важливий нюансПогляд

Чим будуть небезпечні нові ракетні атаки Росії на Київ: Жданов – про цілі ударів і паніку в КремліЧим будуть небезпечні нові ракетні атаки Росії на Київ: Жданов – про цілі ударів і паніку в Кремлі
07:56

На НПЗ у Саратові здійнялася потужна пожежа після атаки дронівВідео

07:52

Як померла Ольга Бура: що сталося з молодою телеведучою багато років томуВідео

04:33

Історик розкрив найбільший міф про Київ, вигаданий в СРСР - про що йдетьсяВідео

04:25

Трійця-2026: що не можна робити у свято 31 травня

Реклама
04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці сонної собаки за 45 с

03:53

Регіони під ударом магнітної бурі: коли закінчиться шторм

03:31

Головні скандалісти: два знаки зодіаку, які постійно вступають у конфлікти

03:25

Літаки готові до обстрілу: коли буде комбінована атака на Україну

03:11

Мають залізний характер: люди яких 4 місяців народження найсильніші

01:50

Наукова сенсація: новий вірус здивував дослідників способом виживання

30 травня, субота
23:48

Найнебезпечніший район Києва: чому РФ масовано б'є по одній локації

22:52

Путін загнав себе в глухий кут в Україні: у WP розкрили головну проблему РФ

22:23

Замість користі — шкода: які рослини та овочі не можна підживлювати золою

21:31

Помста "бучанським м'ясникам": СБС потужно вдарили по базі 64-ї бригади РФВідео

21:28

Надто наївні: які знаки зодіаку занадто швидко довіряють іншим людям

Реклама
20:25

Загроза масованого удару РФ: Зеленський назвав ймовірні терміни обстрілуВідео

19:52

Зливи та грози відступатимуть: відома дата раптового потепління

19:40

Оцет більше не потрібен: пральна машина засяє з одним простим методомВідео

19:37

Прикмети та фен-шуй: які популярні речі в домі приносять нещастя

19:11

Не Банкова і не Рада: названо справжні цілі нового удару РФ по Києву

19:10

Чому Кремль сам підігріває чутки про двійників Путіна: несподівана версіяПогляд

18:48

Телефон підключили до двох зарядних пристроїв одночасно і розкрили "секрет"

18:34

Нова допомога Україні у війні з РФ: у США зробили несподівану заяву

18:27

РФ може вдарити по Києву "Орешником": полковник - про "домовленості" з КремлемЕксклюзив

18:07

Чудо-засіб за копійки: як звичайний перекис водню відмиє всю оселю

18:02

Загроза на кухні: експерти закликали не мити посуд губками, названо альтернативуВідео

17:34

Ексспівробітник СБУ назвав ймовірні терміни завершення війни та розкрив умову

17:29

У родині принца Вільяма і Кейт Міддлтон стався розбрат - що сталося

17:01

Як ще можна назвати Оксану українською: тільки не Ксюша

16:51

В Україні випав сніг перед початком літа: де влупив мороз

16:51

Папуга лаявся на дітей і "посилав куди подалі" птахів у зоопарку

16:42

Джинси додадуть 5 кілограм на рівному місці: стиліст розкрила, як врятувати образВідео

16:33

"М'ясорубка" на фронті: Коваленко розкрив причину колосальних втрат армії РФВідео

16:33

Росія вдарила по поїздах у великому місті: є жертви, що відомо про наслідки

16:26

Хліб буде свіжим тижнями: дієтологиня розкрила геніальний спосіб зберігання

Реклама
16:13

Гороскоп Таро на повню 31 травня: Овнам — тріумф, Близнюкам — страх, Рибам — вибірВідео

16:06

Чи допоможе кавова гуща врятуватися від мурах: міф чи корисний лайфхак

15:51

Всього кілька простих дій допоможуть захистити автомобіль від літньої спекиВідео

15:43

Ротару похвалилася онукою та звернулася до неї з особливого приводу — деталі

15:39

Чому Росія боїться бити по урядовому кварталу: названо несподіваний нюанс

15:18

Прикмети про волосся: чому домашня стрижка чоловіка руйнує шлюб

15:15

Щоб не накликати біду: які трави категорично не можна освячувати на Трійцю

15:11

Сигнал, який не можна ігнорувати: чому кіт насправді ховається і кричить ночамиВідео

14:45

"Навіть були істерики": Ксенія Мішина здивувала зізнаннями про себе

14:43

Студентка пережила момент, який спочатку налякав, а потім розсмішив усіх

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ХарковаНовини ОдесиНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти