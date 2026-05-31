На НПЗ у Саратові здійнялася потужна пожежа після атаки дронів

Уражений завод забезпечує виробництво бензину, дизельного пального та інших нафтопродуктів.

Пожежа на Саратовському НПЗ

У промисловій частині Саратова в ніч на неділю, 31 травня, спалахнула масштабна пожежа. Містяни розповідали про гучні вибухи та яскраве сяйво над районом, де розташований місцевий нафтопереробний завод.

У соцмережах швидко поширилися кадри з димом, що піднімався над підприємством. Про це пише видання NV.

Моніторинговий канал Exilenova+ виклав чимало фото і відео ураженого об'єкта.

За попередніми даними, один із ударів припав на технологічну установку, яку пов’язують із процесом ізомеризації. Місцеві ресурси також згадують про кілька окремих осередків займання всередині території заводу.

Підприємство, що працює у структурі "Роснефти", є одним із ключових виробників пального для регіону. Тут виготовляють бензин, дизель та інші види нафтопродуктів.

Інцидент став черговим у низці атак на цей об’єкт. Від початку року завод уже кілька разів зупиняв окремі установки через удари безпілотників і подальші ремонтні роботи. Масштаби нинішніх пошкоджень поки що уточнюють.

Главред писав, що за словами військового експерта Івана Ступака, Україна активізувала удари по території Росії. Зокрема дрони часто долітають до Москви та області.

Але наразі не йде мова про те, що після кількох наступних ударів російська столиця опустіє, однак Україна має до цього прагнути. ЗСУ доведеться ще десяток разів атакувати Москву, щоб у свідомості росіян почало щось ламатися.

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 30 травня Сили безпілотних систем ЗСУ провели масштабну операцію в глибині території Росії. Під удар потрапили військовий аеродром у Таганрозі, де були уражені два літаки Ту-142 та ракетний комплекс "Іскандер".

Нагадаємо, що вранці 27 травня ЗСУ ударили ракетами Storm Shadow по аеродрому та авіазаводу у Таганрозі. Таганрог неодноразово ставав мішенню для стратегічних ударів, що підкреслює логістику й інфраструктурне значення цього регіону.

Також раніше повідомлялося, що в результаті атаки на Крим та Кубань пожежі виникли на нафтобазах та штабі ВПС Росії, що спричинило значні втрати для окупантів у Севастополі й Туапсе. В рамках цих операцій було атаковано низку ключових об'єктів нафтової інфраструктури, що прямо впливає на військові можливості ворога в регіоні.

Про джерело: NV NV — український друкований щотижневий суспільно-політичний журнал. Часопис також має інформаційно-новинний сайт та онлайн електронну версію журналу, пише Вікіпедія.

