Регіони під ударом магнітної бурі: коли закінчиться шторм

Ангеліна Підвисоцька
31 травня 2026, 03:53
Потужність цієї магнітної бурі може вплинути на самопочуття людини.
На Україну обрушилася магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що ви дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україну атакувала сильна магнітна буря. Вона може негативно вплинути на самопочуття людини. Про це повідомляє meteoagent.

Кілька днів потужність магнітної бурі трималася на рівні трьох балів. Однак вона раптово почала зростати.

27 травня потужність бурі зросла до чотирьох балів. На такому рівні вона протрималася кілька днів. Очікується, що сьогодні, 31 травня, вона також буде 4-бальною, а після цього — до трьох балів.

Коли закінчиться магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години сталося 8 спалахів класу С. Повідомляється, що 31 травня на Сонці можуть статися нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 40%. Ймовірність спалахів класу Х становить 5%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 35 сонячних плям.

"Магнітна буря такої сили може викликати незначні збої в роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграції птахів і тварин. Крім того, магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних людей і літніх, тому в цей день їм слід бути обережними", - йдеться в повідомленні.

Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтесь правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря — це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони викликаються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють з нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть на людський організм. Вони можуть викликати порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто відзначає, що під час геомагнітного шторму у них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Літаки готові до обстрілу: коли буде комбінована атака на Україну

03:25Війна
Загроза масованого удару РФ: Зеленський назвав ймовірні терміни обстрілу

