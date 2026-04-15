Дрони завдавали ударів по одній точці: Росія тричі за ніч атакувала Суми

Ворожий безпілотник потрапив у промислову зону.

Атака на Суми — наслідки / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Російські війська тричі за ніч атакували промислову зону міста Суми за допомогою дронів. Під час ліквідації вогню рятувальники опинилися під повторними ударами окупантів. Деталі атаки, яка сталася в ніч на 15 квітня, розповіли в пресслужбі ДСНС.

Під час атаки на Суми ворожий безпілотник влучив у промислову зону, проте рятувальникам вдалося швидко локалізувати пожежу та не допустити її поширення.

Під час гасіння пожежі по місцю, де працювали рятувальники, ворог завдав повторного удару.

"Попри постійну загрозу з неба, всі осередки горіння вдалося ліквідувати", - йдеться в повідомленні.

Вже через кілька годин окупанти завдали чергового удару по тій самій локації. Фахівці ДСНС повторно ліквідували пожежу.

Інформація про постраждалих не надходила.

Що кажуть у Повітряних силах

Як повідомили у ПС ЗСУ, в ніч на 15 квітня (з 18:00 14 квітня) армія РФ атакувала Україну трьома балістичними ракетами "Іскандер-М", а також 324 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:00, протиповітряною обороною збито/придушено 309 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання балістичних ракет та 13 ударних БПЛА у 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) у 10 локаціях.

Як писав Главред, в ніч на 15 квітня російські окупанти завдали удару по Дніпру. В результаті ворожої атаки в адміністративній будівлі сталася пожежа. Одна людина отримала поранення.

Крім того, минулої ночі російські війська атакували Черкаську область ударними безпілотниками. Щонайменше троє людей поранені.

​Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

У ніч на 14 квітня російська окупаційна армія масовано атакувала безпілотниками цивільну та портову інфраструктуру півдня Одеської області. В результаті атаки було зруйновано будівлю СТО з подальшим загорянням. Знищено два пасажирські автобуси, сім легкових автомобілів. Під удар потрапили й шість приватних будинків.

Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

