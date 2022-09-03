Вибухи і клуби диму в центрі Севастополя: з'явилася несподівана версія нових вибухів

У Севастополі були чутні не тільки вибухи, але і стрілянина.
У суботу, 3 вересня, в захопленому РФ Севастополі прогриміли вибухи. Після цього над містом з'явилися клуби диму.
Відео зі звуками вибухів у місцевих пабліках опублікували жителі Севастополя.
За їхніми даними вибухи були чутні в районі Малахового кургану.
Очевидні пишуть, що в Севастополі були чутні не тільки вибухи, але і стрілянина.
Разом з тим російські Telegram-канали повідомляють, що це місті проходить історична реконструкція подій часів Кримської війни на Малаховому кургані.
Нагадаємо, раніше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.
Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.
При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.
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