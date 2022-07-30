Вибух чуло все місто: РФ двічі за ніч обстріляла ракетами Харків, почалася пожежа

Окупанти завдали по Харкову ракетного удару / Ілюстраційне фото УНІАН

Рано вранці 30 липня російські війська завдали два ракетних удари по Харкову. Був "приліт" у Слобідський район.

Як повідомляє в Telegram мер міста Ігор Терехов, перший "приліт" був близько третьої години ночі.

"Прилетіло в Слобідський район, в будівлю одного з навчальних закладів. Там пожежа, яку вже гасять наші хлопці з ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Про постраждалих поки що інформації немає.

"Близько четвертої ранку був ще один удар, який чув усе місто. Куди прилетіло - зараз з'ясовуємо", - повідомив Терехов.

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Як повідомляв Главред, російські окупанти під ранок 29 липня вдарили ракетами по центральній частині Харкова. У місті були зафіксовані два "прильоти" - в двоповерховий будинок і в будівлю одного з вищих навчальних закладів.

Нагадаємо, в Харківській області ЗСУ провели блискучу операцію зі знищення окупантів. Нашим захисникам вдалося ліківдувати одночасно 300 російських загарбників. Всі ті, хто вижив, категорично відмовляються повторно брати участь у бойових діях проти України.

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