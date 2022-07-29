300 окупантів стали "двохсотими": ЗСУ провернули неймовірну операцію на Харківщині

ВСУ / УНІАН

У Харківській області ЗСУ провели блискучу операцію зі знищення окупантів. Нашим захисникам вдалося одночасно 300 російських загарбників.

Всі ті, що вижили категорично відмовляються повторно брати участь у бойових діях проти України, пише "24 канал"з посиланням на джерела в українській розвідці.

За інформацією журналістів, 300 поранених загарбників відвезли до Луганська, але багато з них не виживуть через ненадання належної медичної допомоги.

читайте також"РФ кине з зарплатою і його сім'ю": ЗСУ ліквідували окупанта, який не встиг повоювати навіть місяцьНагадаємо, військовий журналіст Дмитро Леонтьєв, який знімав пропагандистські сюжети для кремлівського телебачення, був ліквідований в Україні. Воєнкора з Воронежа вже поховали на батьківщині.

Також ми повідомляли, що Збройні Сили України ліквідували окупанта з Уфи Азата Шакірова. У країні-агресорі РФ він був відомий як DJ Mongol. У Росії стверджують, що 34-річний Шакіров вирішив піти на війну добровільно. Загарбник дослужував останній місяць контракту в одній з військових частин спеціального призначення.

Дивіться новини Харкова онлайн:

Читайте також: