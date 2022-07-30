"П'яту колону ніхто не терпітиме": дипломат пояснив, що робити з проросійськими громадянами України

Дипломат пояснив, що робити з проросійськими громадянами з Донбасу та Криму / Фото Reuters

Після звільнення окупованих Росією територій люди, які там живуть, повинні зробити чесний вибір і визначитися, чи хочуть вони бути громадянами України або все ж таки належать до "русского міра". Ніхто нікого тримати не збирається, але і "п'яту колону" більше ніхто терпіти не буде.

Таку думку озвучив дипломат, керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Люди, які в чомусь винні перед Українською державою, були колаборантами і допомагали росіянам у військових злочинах, будуть засуджені та відбуватимуть своє покарання. Якщо вони чесні та не заплямували себе колаборацією з російськими фашистами, то у них немає проблем, вони залишаться частиною українського суспільства і житимуть однією українською ідеєю в українській державі", - сказав дипломат під час чату на Главреді.

"Якщо після всього того, що сталося, вони вважатимуть, що належать до "русского міра", тоді – на Колиму. Нехай їдуть туди, де їм добре. Вони думають, що їх розселять на Рубльовці, але це велика наївність – насправді їх відправлять піднімати далекі й холодні простори неосяжної Росії", - додав Огризко.

Дипломат вважає, що особливих проблем з реінтеграцією населення тимчасово окупованих територій не буде. Головне, щоби кожен, хто живе в Криму або на Донбасі, зробив свій вибір.

"Ніхто нікого не тримає – варто зібрати речі та переїхати туди, де тобі добре, а не робити вигляд, що ти живеш в Україні, і не чекати, поки через такого, як ти, посипляться снаряди, "Гради" і все інше", - сказав Огризко.

При цьому він додав, що колаборанти є зокрема і в Києві, і в інших регіонах України.

"Це буде питання для кожного з нас, і кожен з нас зробить вибір – або, або. Однак бути тут і там одночасно більше не вийде", - резюмував дипломат.

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