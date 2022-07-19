Наступ на Харків: військовий експерт пояснив, чи має РФ шанс захопити місто

Окупанти підійшли до Харкова на таку відстань, що можуть обстрілювати місто з артилерії/ Харківська ОВА, Reuters

Росіянам вдалося вийти на відстань, яка дозволяє обстрілювати житлові картали Харкова з артилерії. Бої тривають, і захисники України роблять усе можливе, щоб не дати російським окупантам можливості просуватися далі.

Про це розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов в ефірі національного телемарафону, пише ТСН. Він зазначає, що хоч окупантам і вдалося підійти так близько, але просування російських військ станом на цей час зупинено.

За його словами, у загарбників зараз немає можливості вийти у передмістя Харкова.

"Запеклі бої тривають. Говорити про те, що російські окупанти мають на меті і, головне, мають можливість вийти безпосередньо в передмістя Харкова неправильно, це не відповідає дійсності. Більше того, завдяки героїчним зусиллям ЗСУ призупинено просування окупаційних військ в напрямок Слов’янська", – зазначає Снєгирьов.

Він зазначив, що зараз ситуація навколо міста складна, проте захисники України її контролюють.

Російські війська, які перебувають на Харківщині, були змушені перейти до пасивної оборони, зазначає військовий експерт.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що російська влада планує частково чи повністю анексувати Харківську область. Вона не збирається обмежуватися Донбасом та півднем України. На це вказують дії та заяви окупаційної "влади", яку загарбники призначили на тимчасово зайнятих ними територіях області.

В ОП відреагували на наказ Путіна захопити всю Харківську область. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія буде вбивати українців, руйнувати будівлі, спалювати українські землі, якщо не матиме можливості захопити бажані території. Це єдиний план Путіна.

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