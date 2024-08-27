Вибух на Рівненській АЕС й викид радіації: в "Енергоатомі" відреагували на чутки

Мережею ширяться панічні настрої щодо ситуації на Рівненській АЕС – в НАЕК "Енергоатом" прокоментували цю інформацію.

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Соцмережі поширюють фейк про начебто вибух на РАЕС / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Фото: reuters

Користувачі у Facebook і Telegram поширюють інформацію, що нібито "після вибуху на Рівненській АЕС спалахнула пожежа з викидом радіації". Як повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, це – неправда.

Зазначається, що такі інформаційні вкиди є наративом прокремлівської пропаганди.

"Брехня: внаслідок масованої ракетної атаки, на Рівненській АЕС пошкоджено всі енергоблоки, а радіація значно перевищує норму. Таку інформацію поширюють користувачі у Facebook і Telegram", – йдеться у повідомленні. відео дня

Що таке Рівненська атомна електростанція Рівненська атомна електростанція (РАЕС) — перша в Україні атомна електростанція з енергетичним водо-водяним реактором типу ВВЕР-440 (В-213).

Розташована біля міста Вараш у Рівненській області, є відокремленим підрозділом ДП "НАЕК „Енергоатом"".

Рівненська АЕС розташована на західному Поліссі, біля річки Стир. Під час масованого ракетного обстрілу України 15 листопада 2022 року АЕС втратила зв'язок з однією з ліній електропередач 750 кВ. Відбулося зниження частоти електроенергії до неприпустимих показників. Довелось знизити потужність станції, один з чотирьох блоків був автоматично відключений, повідомляє Вікіпедія.

Як звертають увагу у відомстві, насправді поширена дописувачами інформація не відповідає дійсності, а фото пожежі, яке шириться мережею, було зроблене під час пожежі на складі у Ташкенті у 2023 році.

"Також журналісти з цього приводу звернулися за коментарем до НАЕК "Енергоатом"– в енергетичній компанії інформацію про пожежу також спростували і додали, що атомні блоки працюють у штатному режимі ", – зазначили в урядовій організації.

Українців попередили, що поширення подібної неперевіреної інформації допомагає ворогу сіяти паніку серед українців і є особливо небезпечним.

Атаки РФ на Україну 26-27 серпня - останні новини

Як відомо, вранці, 26 серпня, сили агресора Росії атакували енергоінфраструктуру України - вибухи було чутно в Кривому Розі, Кропивницькому, Харкові. Росіяни застосували понад сотню ракет різних типів і стільки ж безпілотників Shahed.

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У матеріалі німецького видання Welt ідеться про те, що Путін намагається влаштувати Україні тотальний блекаут. Однак у західного світу є можливості зупинити енергетичний терор України з боку країни-агресорки Росії, слід лише ухвалити потрібне для цього рішення.

У ніч на 27 серпня російські окупанти знову атакували Україну ударними безпілотниками. Повітряну тривогу було оголошено в багатьох областях країни.

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