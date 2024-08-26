Путін намагається влаштувати Україні тотальний блекаут, є вихід із ситуації - Welt

У західного світу є можливості зупинити енергетичний терор України з боку країни-агресорки Росії, слід лише ухвалити потрібне для цього рішення.

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Потрібно зняти обмеження на удари далекобійною зброєю Заходу по Росії - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Главред

Російські окупаційні війська намагаються повністю знищити енергетичну інфраструктуру України. Якщо противник діятиме аналогічно взимку, мільйони людей зіткнуться з наслідками. Тому потрібно дозволити українській армії наносити удари по військових об'єктах агресора Росії в тилу. Щоб можна було розтрощувати цілі на аеродромах, де базується ворожа військова авіація.

У матеріалі німецького видання Welt ідеться про те, що окупанти вже 2 роки не змінюють свою тактику і завдають ударів по енергетичній інфраструктурі, щоб добитися виснаження України.

Путін, імовірно, здатний добиватися повного блекауту України, і потрібно цього не допустити.

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"Реальність така, що в України мало що є, щоб протистояти масованим хвилям російських атак за допомогою безпілотників і надзвичайно швидких ракет, таких як "Кинджал". Це також пов'язано з тим, що західні прихильники поставили надто мало систем протиповітряної оборони, щоб хоч якось наблизитися до комплексного захисту країни", - зазначено в статті.

Автор матеріалу наголосив, що, щоб уникнути негативних для України сценаріїв, потрібно дозволити їй наносити удари далекобійною західною зброєю по локаціях, де перебувають російські винищувачі та розміщуються склади з ракетами. Тоді в України з'явиться можливість захистити себе від таких обстрілів, як був 26 серпня.

Удар Росії по Україні 26 серпня - головні новини за темою:

Війська агресора Росії в понеділок вранці, 26 серпня, атакували енергоінфраструктуру України. У багатьох містах було чути вибухи. Росіяни застосували понад сотню ракет різних типів і стільки ж безпілотників Shahed.

По всій Україні запроваджувалися екстрені відключення світла, були проблеми з водопостачанням. Проблеми фіксували в Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та інших містах.

У Міністерстві енергетики розповіли про відключення світла у зв'язку з ракетними ударами РФ. Глава відомства Герман Галущенко заявив про складну ситуацію і роботу з відновлення інфраструктури.

Хто такий Герман Галущенко? Герман Валерійович Галущенко - міністр енергетики України з 29 квітня 2021 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 13 травня 2021 року, повідомляє "Вікіпедія".

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