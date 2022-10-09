Вибух на Кримському мосту призведе до удару по логістиці військ РФ на Херсонщині – експерт

На Окупантів РФ через вибух на Кримському мосту чекають проблеми із забезпеченням свого угруповання на Херсонщині / Колаж Людмила Денісова, соцмережі

Країні-агресорці Росії після вибуху в окупованому Криму не вдасться швидко відновити Кримський міст. Відновити рух естакадою відразу не вийде. Ми будемо бачити зниження забезпечення російських військ на півдні, що призведе до проблем для окупантів з логістикою на Херсонщині. Про це заявив голова Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Як повідомляє 24 канал, він розповів про те, що в короткостроковій перспективі Кримський міст росіянам відновити не вдасться. Не потрібно звертати уваги на запуск окупантами першого поїзда в Криму після вибухів.

За його словами, росіяни неодноразово брехали щодо теми вибуху на Кримському мосту. Вони стверджували, що обмежень на прохід суден не було.

"Насправді, ми ж знаємо, що обмеження були, і навіть на карті була помітна велика пробка з суден, які намагалися пройти через Керченську протоку", – зазначив експерт.

З точки зору військового експерта відновити рух по Кримському мосту окупантам швидко не вдасться. Скоро буде помітно, як росіяни знизили інтенсивність поставок озброєння через міст.

"На сьогоднішній день ми можемо констатувати, що відновити рух по Кримському мосту швидко не вдасться. У майбутньому я вважаю, що ми будемо спостерігати зменшення інтенсивності забезпечення зброї і техніки через Кримський міст", - сказав фахівець.

Також він додав, що в підсумку окупанти зіткнуться з проблемами в логістиці у Херсонській області.

Що стосується руйнувань, можна дійти до висновку, що Кримський міст не є міцною спорудою.

"Враховуючи руйнування, можна припустити, що міст не міцний і багато коштів під час будівництва просто вкрали", - підкреслив Олександр Мусієнко.

Вибух на Кримському мосту

На Кримському мосту в окупованому Росією Криму 8 жовтня прогримів потужний вибух. Імовірно, сталася детонація вибухівки, яка могла бути закладена у вантажівку. Стався обвал частини дороги на естакаді.

ЗМІ з посиланням на співрозмовників у Службі безпеки України повідомили, що підрив Кримського мосту - спецоперація СБУ. Офіційно спецслужба дані відомості не коментує.

Британський генерал Річард Даннат вважає, що після вибуху на Кримському мосту Росія може перейти до терору щодо мирних українців та застосування ядерної зброї. На його думку, Путін захоче помститися Україні.

Дивіться відео ТСН - як охороняли Кримський міст

Інші новини: