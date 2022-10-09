"Війна без правил": на Заході попередили про помсту Путіна за Кримський міст

Наслідки вибухів на Кримському мосту / скріншот

Після вибухів на Кримському мосту Росія може перейти до терористичної тактики невибіркових бомбардувань мирних жителів України і застосування ядерної зброї.

Таку думку висловив британський генерал лорд Річард Даннат, пише The Sun.

Зазначається, що після вибухів на Кримському мосту президент РФ Володимир Путін захоче помститися Україні.

Підкреслюється, що після атаки на Кримський міст в РФ звучать заяви про необхідність агресивної відповіді.

За словами західних аналітиків, вибухи на Кримському мосту можуть стати спусковим гачком до нової ескалації із загрозою застосування ядерної зброї.

При цьому Даннат не виключив невибіркових бомбардувань мирних жителів України і ризику, що Путін може вдатися до ядерної зброї.

Вибухи на Кримському мосту

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму вранці в суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Над ним піднімається стовп чорного диму.

За попередньою інформацією, там спалахнула частина залізничної гілки або паливний залізничний потяг.

"Повідомляється про НП в районі Кримського моста в Керчі. Місцеві жителі кажуть, що загорілася частина залізничної гілки. Інформація перевіряється", - зазначають пропагандисти.

Раньше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

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