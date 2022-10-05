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ЗСУ почали вирішальну битву за південь, Херсон можуть звільнити до середини листопада - FT

5 жовтня 2022, 16:48

Війська РФ на півдні зміцнили свої позиції, тому наступ сил оборони України буде непростим, вважають експерти.

Херсон, українські військові, ЗСУ
ЗСУ за півтора місяці можуть звільнити Херсон - аналітики / Telegram

Армія України почала вирішальну битву за південь з військами Росії. Бойові дії на південному фронті потрібно завершити до зими, щоб уникнути складнощів з продовженням наступу. Російські війська зміцнилися на своїх позиціях, тому з атаками можуть бути певні складнощі. Однак українці можуть вже до середини листопада звільнити Херсон.

У матеріалі Financial Times йдеться про те, що бойовий сезон закінчується, а українській армії вдалося захопити ініціативу на полі бою. Перевагу треба реалізовувати і надалі.

"Бойовий сезон добігає кінця. Українці взяли гору, і їм потрібно продовжувати використовувати свою перевагу", - зазначив сенатор від Демократичної партії США Кріс Мерфі.

Британські журналісти з посиланням на офіційних осіб пишуть, що ЗСУ потрібно в терміновому порядку відбити південь України до зими. Останні три роки земля в цьому регіоні не промерзала, тому місцевість, швидше за все, стане дуже брудною.

У такій обстановці можна зіткнутися зі складнощами в маневруванні і доведеться користуватися основними дорогами, які не захищені від атак противника.

"Безумовно, дуже важливо швидко просуватися у питанні звільнення окупованої території, тому що є відчуття, що зміни погоди обмежуватимуть подальші активні бойові дії в цьому регіоні", - сказав колишній заступник глави Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

Крім того, за оцінками військових чиновників і аналітиків, армія України до середини листопада може звільнити окупований Херсон.

Також вказується, що незважаючи на низький моральний дух російських військ на півдні, там росіяни посилили свої позиції. У подібному становищі українські сили під час наступу можуть зіткнутися з перешкодами.

ЗСУ потрібно знайти оптимальну тактику, щоб вибити окупантів з півдня.

"Українцям потрібно подумати, використовуючи свою розумну, гнучку спеціальну підготовку, яку вони отримали від нас і наших союзників, щоб зрозуміти, як маніпулювати росіянами, щоб вони поступилися деякою перевагою на землі", - сказав колишній високопоставлений чиновник Міноборони США Евелін Фаркас.

Контрнаступ ЗСУ у Херсонській області

Армія України проводить контрнаступальну операцію у Херсонській області. Президент Володимир Зеленський 2 жовтня підтвердив звільнення 2 сіл - Архангельського і Миролюбівки. Гарант подякував українським військовим за успішно виконану роботу.

В Оперативному командуванні південь 4 жовтня заявили, що завдяки грамотній і ретельно спланованій військовій операції армії України вдалося звільнити низку населених пунктів. Зокрема, під контроль Києва повернули Давидів Брід, Хрещенівку, Любимівку, Золоту Балку, Біляївку, Українку, Малу Олександрівку та Велику Олександрівку.

В Інституті вивчення війни зазначили, що ЗСУ досягли серйозних успіхів у Херсонській області. Бійці знищують малоукомплектовані російські війська на півночі регіону. Окупанти змушені відступати зі своїх позицій.

Дивіться відео ТСН – ЗСУ незабаром можуть звільнити частину Херсонської області

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