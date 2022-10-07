ЗСУ хорошим темпом наступатимуть до Херсона, але біля міста війська РФ спробують дати бій – Жданов

Темп наступу ЗСУ знижуватиметься в міру наближення до Херсона - Жданов / Фото УНІАН

Темпи наступу Збройних сил України в міру наближення до окупованого Херсону знижуватимуться, оскільки там розташовані декілька ліній оборони загарбників РФ. Росіяни відступлять у напрямку самого Херсона, де спробують дати бій українським захисникам. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

В інтерв'ю УНІАН він розповів про те, що темпи наступу української армії знижуватимуться в міру підходу до обласного центру через наявність ліній "оборони" російських окупантів.

"Чим ближче до Херсона, тим більше падатиме темп наступу", - вважає Жданов.

Експерт нагадав, що влітку війська РФ споруджували навколо Херсона три лінії оборони. Першу українські сили намагалися прорвати, і на одній з дільниць змогли це зробити. Але є ще дві лінії.

"Тому, швидше за все, російські війська посилено відступатимуть в напрямку Херсона, а вже у Херсоні вони спробують дати нам бій. Чи зможуть вони утримати ці позиції, чи зможемо ми прорвати ці лінії оборони - це покаже сам бій. Але поки, я так розумію, що до Херсона ми будемо тримати хороший темп, а далі там будуть лінії оборони", - вважає Жданов.

Також він додав, що, незважаючи на втечу окупантів, їх особовий склад зосереджується у Херсоні. І там збільшується число живої сили ворога на кілометр фронту. З цієї причини наступати українським військам буде складніше.

"Так, у них буде дефіцит техніки, озброєння, яке вони залишали, але, тим не менш, лінія фронту стає суцільною навколо Херсона. Тобто, вже проміжків для вклинення буде набагато менше. І це буде зробити складніше", - підкреслив Олег Жданов.

Контрнаступ армії України на Херсонщині

ЗСУ продовжують свій наступ у Херсонській області. Президент Володимир Зеленський 2 жовтня підтвердив звільнення Архангельського і Миролюбівки. Гарант подякував військовим за успішно виконану роботу.

В Оперативному командуванні Південь 4 жовтня опублікували повідомлення, згідно з яким армія України звільнила декілька населених пунктів. Серед них Давидів Брід, Хрещенівка, Любимівка, Золота Балка, Біляївка, Українка, Мала Олександрівка та Велика Олександрівка.

В Інституті вивчення війни акцентували увагу на тому, що сили оборони України досягли серйозного просування на Херсонщині. Українські військові розтрощують малоукомплектовані війська РФ на півночі регіону. Російські загарбники відступають з раніше взятих позицій.

Дивіться відео ТСН - війська України незабаром можуть звільнити частину Херсонщини

Інші новини: