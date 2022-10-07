Масове дезертирство під Херсоном: 'елітні' війська Путіна розбігаються з передової

Серед десантників РФ - масове дезертирство / russianarmya.ru

У захопленій російськими окупантами Херсонській області масове дезертирство серед військовослужбовців РФ.

Тікають з фронту навіть бійці "елітних" Повітряно-десантних військ. Про це йдеться в повідомленні пропагандистів РФ.

Зазначається, що повідомлення про втечу окупантів з фронту надходять від їхніх родичів.

Зокрема, стало відомо про дезертирство бійців 7-ї десантно-штурмової дивізії РФ.

Наступ ЗСУ на півдні

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снигиревка починають залишати російські окупаційні сили.

Про це повідомив глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім в ході брифінгу в медіа-центрі Україна.

Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снігурівку покинули офіцери противника.

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

Інші новини: