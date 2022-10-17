"Вибухнув за 50 метрів від нас": правоохоронці героїчно збили "шахід" у Києві

Правоохоронці збили дрон у Києві / колаж скріншот

Російські окупанти продовжують тероризувати українців. 17 жовтня вони випустили іранські дрони, щоб підірвати ряд об'єктів у столиці. Українські правоохоронці помітили "мопед" і героїчно знищили його. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він зазначив, що правоохоронці збили четвертий дрон, який летів для удару по Києву. Чоловіки відкрили вогонь зі своїх автоматів і пістолетів.

"Це герої. Вони стояли поруч, недалеко від місця прильоту "шахідів" і відкрили зі своїх автоматів, зі своїх пістолетів вогонь", - сказав Геращенко.

Один з поліцейських розповів, що "шахід" вибухнув прямо в 50-ти метрах від них.

"Позначили ціль, він летів у бік Кудряшова, відкрили вогонь, намагалися брати на попередження. Після цього побачили, що він поміняв різко траєкторію і буквально в метрах 50-ти від нас вибухнув", - зазначив правоохоронець.

Геращенко стверджує, що цей дрон міг вдарити по місцю, де проводилися рятувальні роботи. Могло бути багато жертв.

"Якби хлопці його не збили, то він міг потрапити в місце, де здійснювалися рятувальні роботи - і могли загинути рятувальники, лікарі, поліцейські", - написав Геращенко.

Правоохоронці збили дрон у Києві / скріншот

Він закликав усіх людей, у яких є зброя, намагатися збити ці дрони в разі, якщо їх побачать.

"Наші хлопці справжні герої. "Шахідів" можна збивати. Як тільки чуєш звук "шахіда" і у тебе є поруч твоя зброя, в тому числі, я вважаю, що це можуть робити і наші мисливці, і люди, у яких є нарізна зброя. Їх можна і потрібно збивати. Давайте будемо це робити", - додав Геращенко.

Атака дронів на Київ 17 жовтня

Близько сьомої ранку 17 жовтня у Києві прогриміли вибухи. Перед "прильотом" в області були помічені дрони-камікадзе моделей Shahed, які летіли в напрямку столиці. Перед цим в Україні була оголошена повітряна тривога.

Пізніше мер столиці Віталій Кличко уточнив, що вибухи прогриміли в Шевченківському районі міста. Спалахнула пожежа. В результаті удару "шахіда" по будинку відразу вдалося врятувати 18 людей. Пізніше з-під завалів дістали постраждалу бабусю, жінка жива. Також відомо, що під час рятувальної операції було витягнуто тіло загиблої людини.

Президент України відреагував на атаку дронів і розповів, що ворог не дає спокою ні вдень, ні вночі.

"Всю ніч і весь ранок ворог влаштовує терор мирного населення. Дрони-камікадзе і ракети атакують всю Україну. У Києві є попадання в житловий будинок. Ворог може вдарити по наших містах, але нас зламати не вдасться. Окупантів чекає тільки справедливе покарання і осуд майбутніх поколінь. На нас – перемога", - написав Володимир Зеленський.

Він також поділився моторошними кадрами з центру столиці, на яких видно, як горить будинок після "прильоту".

Також в мережі з'явилося відео з нагрудної камери поліцейського, яка зафіксувала момент попадання дрона в житловий будинок.

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