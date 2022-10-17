Армія України завдала ударів по військам РФ на Запоріжчині: виведено з ладу 150 окупантів

Армія України на Запоріжчині завдала шкоди російським окупантам / Колаж УНІАН, Reuters

Підрозділи ЗСУ завдали точних ударів по позиціях окупаційних військ Росії в Запорізькій області. Розтрощена військова техніка ворога, поранено понад 150 російських солдатів.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, сили оборони України вдарили по позиціях концентрації ворога та його техніки на Запоріжчині.

Зокрема, в Молочанську зафіксовано 30 поранених російських військових.

У Кам'янко-Дніпровській розтрощено 5 одиниць ворожої військової техніки, близько 25 поранених окупантів.

В Енергодарі до поранених ворогів.

До 5 одиниць озброєнь та військової техніки ворог втратив у Оріховому та Гуляйполі. Поранено до 50 окупантів.

У Пологах - до 30 поранених, близько 7 одиниць втраченої загарбниками військової техніки.

Контрнаступ ЗСУ у Херсонській області

Армія України продовжує контрнаступ у Херсонській області. Раніше в Financial Times припустили, що Херсон може бути звільнено від російської окупації вже на поточному тижні. Журналісти звернули увагу на заклики окупантів до "негайної евакуації" населення з регіону.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що ЗСУ можуть звільнити Херсон до початку зими. Втім, він не виключає сценарію, за якого війська РФ можуть вдарити на півночі, щоб відвернути українські сили від півдня. Втім, Арестович не вірить в успіхи окупантів РФ.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що війська РФ до кінця триматимуться за окупований Херсон. Вони намагаються налагодити логістику свого угруповання у Херсонській області. Втім, довго така ситуація не протримається. Згідно з прогнозом Жданова, до кінця жовтня Україна або увійде до Херсону, або звільнить місто.

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