Підірвали склад ворога з БК: ЗСУ вперше вдарили високоточними бомбами GLSDB – ЗМІ

Експерти помітили на відео нестандартний елемент квадратної форми з рульовими поверхнями і штрих-кодом.

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ЗСУ могли вперше застосувати GLSDB / Колаж Вікіпедія, SAAB

Сили оборони України могли завдати удару по позиціях російських окупантів високоточними боєприпасами GLSDB.

Про це свідчить відео, опубліковане в Мережі. На нього звернули увагу аналітики порталу Defense Express.

Зазначається, що на відео зображені уламки ракети, яка прилетіла по російських позиціях. Експерти помітили на відео нестандартний елемент квадратної форми з рульовими поверхнями і штрих-кодом.

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Уточнюється, що на відео потрапила хвостова частина високоточної бомби GBU-39/B Small Diameter Bomb (SDB). Саме вона є частиною GLSDB спільно з реактивним двигуном від некерованого реактивного снаряда M26.

Крім того, експерти ідентифікували хвостові елементи боєприпасу, що може свідчити про перше успішне бойове використання GLSDB у світі.

/ defence-ua.com

Аналітики підкреслюють, що ЗСУ стали першим оператором GLSDB, яка була замовлена спеціально для України урядом США за програмою USAI.

Як писали росЗМІ, боєприпас застосували 13 лютого по цілі, яка знаходилася біля міста Кремінна в Луганській області. У результаті було знищено склад боєприпасів окупантів РФ.

Ракети GLSDB - що про них відомо Ракета GLSDB - це новітня розробка американської компанії Boeing і шведської SAAB. Абревіатура розшифровується як "Ground launched small diametеr bomb" – бомба малого діаметра, що запускається з наземних установок. GLSDB складається з серійної авіаційної бомби GBU-39, яка багато років стоїть на озброєнні армії США, та двигуна ракети M26 для РСЗВ натовського калібру. Основні характеристики GLSDB: маса - 130 кг;

довжина - 1800 мм;

дальність ураження - до 150 км;

маса бойової частини - 93 кг;

платформи для запуску - M270, HIMARS. Ця зброя здатна вражати противника на дальності до 150 кілометрів.

Наразі новий тип ракет ще не стоїть на озброєнні жодної країни. Фінальні випробування GLSDB пройшли лише в 2015 році, після чого компанія Boeing не отримувала замовлення на цю зброю. Для України ракети GLSDB могли б стати абсолютно новою можливістю обстрілювати цілі росіян в окупованому Криму, а також на віддалених ділянках Донецької та Луганської областей. Наприклад, в зоні ураження опинився б Джанкойський аеродром, авіабаза росіян в Чаплинці та військові склади на Донбасі, куди росіяни доставляли зброю ще з 2014-го року.

Раніше Олександр Мусієнко назвав основну небезпеку на 2024 рік. Позиційна війна може бути корисною для накопичення сил і підготовки до нового прориву, але вона може і бути небезпечною, адже є ризик "заморожування" війни.

Нагадаємо, раніше з'явився прогноз ризиків захоплення окупантами Часового Яру. Поблизу Часового Яру українським військовим потрібно більше артилерії, більше снарядів і боєприпасів, каже експерт.

Як повідомлялося раніше, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в інтерв'ю Главреду зазначив, що через активність окупантів існує ризик втрати контролю над Авдіївкою. Якщо Росії вдасться закріпитися там, вона отримає значний тактичний виграш.

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