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Війна в Україні може "заморозитися": Мусієнко назвав основну небезпеку на 2024 рік

Альона Вороніна
10 лютого 2024, 10:15
Позиційна війна може бути корисною для накопичення сил і підготовки до нового прориву, але вона може й бути небезпечною, адже є ризик "заморожування" війни.
Украинские военные, Александр Мусиенко
Мусієнко назвав основну небезпеку на 2024 рік/ коллаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, скрін

Якщо Україна перейде у війні в позиційну оборону, це може обернутися як позитивними, так і дуже негативними наслідками залежно від кількох факторів. Позиційна оборона небезпечна тим, що вона може затягнутися, інтенсивність бойових дій може почати згасати, і тоді нам загрожує виникнення стадії замороженого конфлікту.

Але якщо Україна перейде до позиційної війни і зможе за 2024 рік накопичити достатньо ресурсів завдяки тому, що підтримка нашої держави з боку країн-партнерів буде продовжуватися, то надалі може бути можливість здійснити прорив на фронті. Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в інтерв’ю Главреду.

"Справа в тому, що основні плюси стратегічної чи глухої оборони, як її ще називають, чи навіть активної оборони полягають у тому, що маючи оборонні рубежі та споруди можна маневрово та швидко оборонятися, застосовуючи меншу кількість ресурсів, а також мати час накопичувати сили для того, щоб відновити в майбутньому наступальні дії (наприклад, у 2025 році). І це дуже хороша стратегія, яка має право на життя, і вона до певної міри дієва (за умови, що у 2025 році в нас буде зброя, боєприпаси та люди для того, щоб вести наступальні дії)", – зазначив Мусієнко.

Проте, за його словами, оборона може перейти в таку позиційну війну, з якої, зрештою, буде важко вийти.

Мусієнко зазначив, що оборона завжди має два завдання: виснажити ворога і підготувати власні сили, щоб мати можливість перейти в наступ і виконати певні завдання по деокупації і знищенню армії противника.

"І ось тут є ризики в тому, що ми не маємо впевненості, що на 2025 рік ми отримаємо забезпечення, і за 2024 рік наростимо ресурси настільки, щоб здійснити прорив", – сказав керівник Центру військово-правових досліджень.

Він наголосив, що позиційна оборона ризикована тим, що з неї можна і не вийти у певний момент. Тобто вона може дуже розтягнутися у часі і потім зведеться до того, що інтенсивність конфлікту просто почне згасати. І тоді ми дійдемо до стадії замороженого конфлікту.

"Саме тому є ідея проведення бодай локальних, але тактичних наступальних операцій вже у 2024 році. Щоб і суспільство розуміло, і не було деморалізації, що війна затягнеться і на 2025, 2026, 2027 роки. І щоб наші партнери бачили, що ми, вочевидь, не готові до позиційної заморозки війни і прагнемо дещо більшого – як мінімум, відвоювати певні території на півдні з гарантуванням безпеки наших морських шляхів і коридорів", – зазначив Мусієнко.

Дивіться інтервʼю Олександра Мусієнка Главреду про ситуацію на фронті:

Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що РФ вночі масовано вдарила по Україні "Шахедами" – були атаковані 2 області. Окупанти спрямували свою чергову атаку на дві області України, запустивши понад три десятки дронів-камікадзе.

Нагадаємо, раніше у The New York Times зазначали, що засобів ППО Україні вистачить лише до наступного місяця. В України зараз є військові проблеми, які "виходять за рамки одного бою". Українські війська виснажені, їм не вистачає зброї та боєприпасів.

Також раніше повідомлялося, що НАТО хоче змінити курс і координувати надання зброї Україні, щоб переграти Трампа. В Альянсі побоюються, що військова допомога США для України може припинитися у разі перемоги на виборах Дональда Трампа.

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війна в Україні вторгнення Росії Олександр Мусієнко
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