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"ЗСУ тримають удар": Мусієнко оцінив ризик захоплення окупантами Часового Яру

Руслана Заклінська
9 лютого 2024, 18:40
Поблизу Часового Яру українським військовим потрібно більше артилерії, більше снарядів і боєприпасів, сказав експерт.
'ЗСУ тримають удар': Мусієнко оцінив ризик захоплення окупантами Часового Яру
Втрата висот біля Часового Яру ускладнить оборону / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ, facebook.com / musiienkoua

Українські війська тримають удар і відбивають численні атаки поблизу Часового Яру, тому окупантам не вдасться захопити місто найближчим часом. Тим не менш, для успішної оборони ЗСУ потрібно більше артилерії та боєприпасів. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Наразі про захоплення Часового Яру не йдеться, судячи з того, як впевнено наші сили там тримають удар і відбивають численні атаки. Звичайно, на цьому напрямку також потрібно більше артилерії, більше снарядів і боєприпасів - це факт. Але навіть той військовий контингент, який там зараз діє, дуже добре виконує свої завдання, іноді контратакують та дають зустрічні бої", - зазначив Мусієнко.

Дивіться інтервʼю Олександра Мусієнка Главреду про ситуацію на фронті:

За його словами, ризики захоплення Часового Яру дещо менші, ніж для Авдіївки. Однак втрата висот на цьому напрямку ускладнила б боротьбу ЗСУ.

"Але, звичайно, втратити висоти у цьому районі було б недобре для нас, тому що там ворог зміг би розташувати певну свою артилерію, і нам, відповідно, довелось би вести контрбатарейну боротьбу з інших позицій, і це було б робити важче", - додав він.

Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Війна в Україні

Нагадаємо, російські війська на Куп'янському напрямку зменшили темпи наступальних дій і зазнали масштабних втрат. Начальник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич зазначив, що , ймовірно, окупанти робитимуть ротацію або візьмуть оперативну паузу.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в інтерв'ю Главреду зазначив, що через активність окупантів існує ризик втрати контролю над Авдіївкою. Якщо Росії вдасться закріпитися там, вона отримає значний тактичний виграш.

Як повідомляв Главред, російські окупанти в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" все частіше використовують заборонені снаряди з отруйними речовинами, зокрема хлорпікрином, для атак на позиції ЗСУ. Генерал Олександр Тарнавський повідомив про 6 скидів боєприпасів із цією речовиною за добу 8 лютого.

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війна в Україні лінія фронту Олександр Мусієнко війна Росії та України
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