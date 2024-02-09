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"РФ наступає великими силами": експерт попередив про ризик втрати Авдіївки

Юлія Закрепа
9 лютого 2024, 16:58оновлено 9 лютого, 18:19
Російські окупанти намагаються зайти в Авдіївку та поновлюють атаки на Авдіївський коксохім.
'РФ наступає великими силами': експерт попередив про ризик втрати Авдіївки
Експерт розповів про наступ на Авдіївку / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap

В інтервʼю Главреду керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, як оцінює ризики втрати контролю над Авдіївкою на даний час, і що отримає Росія, якщо їй вдасться закріпитися там.

"Такі ризики існують, і їх не можна відкидати. Ситуація там динамічна - ворог наступає великими силами, ми обороняємося, і наші підрозділи роблять все, що можуть у цій ситуації. Але у ворога є певні тактичні успіхи, особливо на півдні - вони намагаються зайти в Авдіївку, поновлюють атаки на Авдіївський коксохім. І, звичайно, це відбувається постійно, з великою кількістю зброї, авіації та FPV-дронів. Але наші сили тримаються вже фактично 4 місяці", - зазначив Мусієнко.

Він вважає, якщо ворог задіє ще певні сили, які він ризикне перекинути з іншого напрямку, з Бахмутського чи інших, щоб спробувати прорватися, то ризик прориву існує, але все покажуть тільки бойові дії.

"Якщо допустити сценарій, за якого ворог може захопити Авдіївку, то це відкриває перед ними певні можливості з точки зору ландшафту. Тому що там рівнини, і нашим силам доведеться утримувати певні рубежі подалі від Авдіївки, щоб не давати ворогові можливості обіймати висоти. Але це не дає росіянам можливості стрімко розвинути наступ і просуватися далі. Тому що російські війська, які захоплюють Авдіївку, будуть надто виснажені на цьому напрямку. Так само, як це було з Бахмутом, бо росіяни тоді говорили, що після Бахмута підуть на Дніпро, але вони не змогли зайти навіть у Часів Яр. Так, у Часовому Яру, на відміну від Авдіївки, висоти, і на нас там працює ландшафт. І складнощі створює рівнина, яка вносить певні корективи у подальшу побудову лінію оборони, яка може бути дещо віддаленою від Авдіївки", - пояснив експерт.

Мусієнко вважає, що немає ризиків того, що ворог після Авдіївки зміг би розвинути свої оперативні успіхи і рушити ледь не до адмінмеж Донецької області.

Дивіться інтервʼю Олександра Мусієнка Главреду про ситуацію на фронті:

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що генерал ЗСУ Олександр Тарнавський розповів про тривожну ситуацію на фронті. Російські окупанти дедалі частіше застосовують заборонені снаряди з отруйними речовинами для атак на позиції ЗСУ.

РФ підтягує резерви на Куп'янський напрямок. Ілля Євлаш розповів, що на Куп’янському напрямку перебуває близько 40 тисяч російських окупантів. Загарбники продовжують стягувати туди резерви, але заміняють ними раніше знищені.

Полковник ЗСУ Роман Світан спрогнозував хід боїв за Авдіївку. Ситуація на Авдіївському напрямку погіршилась, однак у випадку захоплення росіяними Авдіївки значного обвалу фронту не відбудеться, вважає військовий експерт.

В ЗСУ оцінили перспективи звільнення Горлівки. Військовослужбовець 109-го батальону ЗСУ Єгор Фірсов заявив, що росіяни міцно засіли в Горлівці через наявність промислових об'єктів та великої кількості підвалів.

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війна в Україні ЗСУ лінія фронту
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