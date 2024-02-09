'РФ наступає великими силами': експерт попередив про ризик втрати Авдіївки

Російські окупанти намагаються зайти в Авдіївку та поновлюють атаки на Авдіївський коксохім.

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Експерт розповів про наступ на Авдіївку / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap

В інтервʼю Главреду керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, як оцінює ризики втрати контролю над Авдіївкою на даний час, і що отримає Росія, якщо їй вдасться закріпитися там.

"Такі ризики існують, і їх не можна відкидати. Ситуація там динамічна - ворог наступає великими силами, ми обороняємося, і наші підрозділи роблять все, що можуть у цій ситуації. Але у ворога є певні тактичні успіхи, особливо на півдні - вони намагаються зайти в Авдіївку, поновлюють атаки на Авдіївський коксохім. І, звичайно, це відбувається постійно, з великою кількістю зброї, авіації та FPV-дронів. Але наші сили тримаються вже фактично 4 місяці", - зазначив Мусієнко.

Він вважає, якщо ворог задіє ще певні сили, які він ризикне перекинути з іншого напрямку, з Бахмутського чи інших, щоб спробувати прорватися, то ризик прориву існує, але все покажуть тільки бойові дії.

"Якщо допустити сценарій, за якого ворог може захопити Авдіївку, то це відкриває перед ними певні можливості з точки зору ландшафту. Тому що там рівнини, і нашим силам доведеться утримувати певні рубежі подалі від Авдіївки, щоб не давати ворогові можливості обіймати висоти. Але це не дає росіянам можливості стрімко розвинути наступ і просуватися далі. Тому що російські війська, які захоплюють Авдіївку, будуть надто виснажені на цьому напрямку. Так само, як це було з Бахмутом, бо росіяни тоді говорили, що після Бахмута підуть на Дніпро, але вони не змогли зайти навіть у Часів Яр. Так, у Часовому Яру, на відміну від Авдіївки, висоти, і на нас там працює ландшафт. І складнощі створює рівнина, яка вносить певні корективи у подальшу побудову лінію оборони, яка може бути дещо віддаленою від Авдіївки", - пояснив експерт.

Мусієнко вважає, що немає ризиків того, що ворог після Авдіївки зміг би розвинути свої оперативні успіхи і рушити ледь не до адмінмеж Донецької області.

Дивіться інтервʼю Олександра Мусієнка Главреду про ситуацію на фронті:

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