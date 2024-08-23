Взимку буде важче: експерт розповів невтішний сценарій блекауту в Україні

В опалювальний період споживання електричної енергії зростає на 30% порівняно з літнім сезоном.

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Який стан енергосистеми в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Енергетичний експерт, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв зазначив, що взимку прогнозується дефіцит електроенергії, особливо в ранкові та вечірні години.

"Наразі спостерігається дефіцит електричної енергії на рівні 2,4 ГВт-год у пікові години. Частково цей дефіцит покривається імпортом електроенергії. Можливі відключення електрики ввечері, якщо енергосистема не впорається з навантаженням, а споживачі не будуть економити", - зауважив Ігнатьєв для "Еспресо".

За словами голови Ради Української асоціації відновлюваної енергетики, в опалювальний період споживання електричної енергії зростає на 30% порівняно з літнім сезоном, що може ще більше посилити дефіцит.

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"Зараз два енергоблоки атомних електростанцій перебувають у плановому ремонті, але роботи ведуться з випередженням графіка. Однак взимку не буде достатньої кількості сонячної генерації. Наразі сонячна енергетика забезпечує 18% загального енергобалансу споживання електричної енергії. Отже, прогнозується дефіцит, особливо в ранкові та вечірні години", - пояснив Ігнатьєв.

Енергетичний експерт також додав, що зима буде важкою й супроводжуватиметься відключеннями.

"Важливо також враховувати "фактор Путіна", оскільки невідомо, як ворог може далі атакувати українські елементи енергосистеми", - наголосив Ігнатьєв.

Нагадаємо, що у Міненерго зробили важливу заяву про відключення світла в Україні. Суттєве підвищення температури повітря впливає на стабільність роботи енергосистеми. Втім, для енергетиків важливим фактором залишається споживання електроенергії.

Стало відомо, для кого не діятимуть графіки. Для забезпечення належного рівня підготовки до зимового періоду, в Україні запровадили пакет програм і заходів для прискорення розбудови децентралізованої генерації.

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