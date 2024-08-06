Відключати світло будуть не у всіх: стало відомо, для кого не діятимуть графіки

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні графіки відключень світла не будуть діяти для споживачів, що використовують не менше 80% електроенергії власного виробництва.
Урядовці ухвалили відповідне рішення сьогодні, 6 серпня, під час засідання. За словами очільника Кабміну, таким чином держава стимулює енергетичну автономію бізнесу.
"Для забезпечення належного рівня підготовки до зимового періоду, ми запровадили пакет програм і заходів для прискорення розбудови децентралізованої генерації. Це кредити бізнесу і громадянам на створення альтернативної енергетики, безмитне ввезення енергообладнання, спрощення бюрократичних процедур для запуску генераційних установок", - йдеться у повідомленні.відео дня
Денис Шмигаль
Прем'єрміністр України з 4 березня 2020 року. До призначення на посаду глави уряду в період з 1 серпня 2019 року по 5 лютого 2020 року був головою Івано-Франківської обласної адміністрації.
До Державної служби працював топ-менеджером на підприємствах бізнесмена Ріната Ахметова – ДТЕК Західенерго і ДТЕК Бурштинська ТЕС.
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, що українців здивували несподіваним прогнозом відключень. В Україні є ймовірність пройти найближчі три місяці з нежорсткими графіками відключень електроенергії, заявив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.
У Міненерго зробили важливу заяву про те, що в Україні знову будуть відключати світло. Одним із факторів збільшення споживання електроенергії є аномальна спека. Суттєве підвищення температури повітря впливає на стабільність роботи енергосистеми. Українців закликають економно споживати світло.
В Укренерго заявили про скасування відключень. Скасування відключень електроенергії в прифронтових зонах не вплине на графіки відключень в інших містах, заявив Кудрицький та розповів про майбутні відключення.
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