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В Україні знову будуть відключати світло: у Міненерго зробили важливу заяву

Юлія Закрепа
4 серпня 2024, 21:12
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Суттєве підвищення температури повітря впливає на стабільність роботи енергосистеми.
В Україні знову будуть відключати світло: у Міненерго зробили важливу заяву
Коли в Україні будуть відключати світло / колаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

Заступник міністра енергетики Микола Колісник заявив, що Україна вже кілька дні живе без відключень світла. Енергетики вважають, що наразі недоцільно робити прогнози щодо повернення до графіків.

В ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомили, що одним з факторів збільшення споживання електроенергії є аномальна спека. Суттєве підвищення температури повітря впливає на стабільність роботи енергосистеми. Саме це відбувалося в Україні протягом липня.

Втім, для енергетиків важливим фактором залишається споживання електроенергії. Саме тому українців закликають економно споживати світло. Зокрема у пікові години - від 07:00 до 11:00 та від 17:00 до 22:00.

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"Це дає можливість збалансувати енергосистему. Тому закликаємо - споживайте відповідально, а енергетики зі свого боку роблять все можливе 24/7, щоб система працювала у стабільному режимі", - підкреслив він.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, що у ДТЕК пояснили, чому в Україні не вимикають світло. Як зазначають в ДТЕК, першим фактором стало те, що в Україні закінчилась аномальна спека. Це значно зменшило навантаження на енергосистему.

Стало відомо, чому відключення світла можуть повернутися. Вже майже тиждень "Укренерго" не запроваджує обмежень споживання електроенергії, бо електроенергії в системі вистачає на всі потреби. Диспетчерський центр не планує відключень на ці вихідні.

До енергосистеми України підключено один з атомних блоків. Ситуація в енергетиці залишається складною. У системі є значний дефіцит генерувальних потужностей через масовані ворожі атаки з весни цього року.

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