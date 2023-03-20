Виведення військ РФ або капітуляція Москви: Данілов про формулу реалізації "мирного плану" КНР

Секретар РНБО пояснив, що має бути головним пунктом "мирного плану" Китаю.

Олексій Данілов прокоментував "мирний план" Китаю / УНІАН

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував так званий "мирний план" Китаю по Україні в контексті візиту голови КНР Сі Цзіньпіна до РФ.

Головним пунктом "мирного плану" Китаю має бути виведення російських військ з території України, написав він у Twitter.

"Формула успішної реалізації "Мирного плану" Китаю. Пункт перший і головний – капітуляція або виведення російських окупаційних військ з території України згідно з нормами міжнародного права, Статуту ООН. З метою відновлення суверенітету, незалежності і територіальної цілісності", — підкреслив Данілов.

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Олексій Данілов оцінив "мирний план" КНР / @OleksiyDanilov

Війна в Україні: позиція Китаю

Раніше під час великої прес-конференції президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто планує зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, в день річниці російського вторгнення в Україну Китай запропонував свій так званий "мирний план" з ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.

Документ називається "позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні". Оприлюднений документ складається з 12 пунктів.

При цьому "мирний план" Китаю не містить пункту про виведення військ РФ з України. Разом з тим в ньому закликається поважати територіальну цілісність всіх країн.

Зазначимо, що за даними Wall Street Journal, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідувальних даних, які, на її думку, свідчать про те, що Китай зважує, чи постачати Росії зброю для війни проти України.

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