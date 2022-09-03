Вивіз двох поранених побратимів через мінне поле: приголомшлива історія розвідника "Хана"

Боєць ЗСУ з позивним " Хан " / Колаж Фото УНІАН та скріншот з відео

Боєць ЗСУ з позивним "Хан" врятував від загибелі двох поранених розвідників, пронісши їх через мінне поле і доставивши в госпіталь. Про цю історію у своєму Telegram-каналі розповів радник голови Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Хан" каже, що підрозділ ЗСУ отримав по рації повідомлення про те, що військовослужбовцям на одній з позицій потрібна термінова допомога. Розвідгрупа вирушила туди і потрапила під прицільний і шквальний мінометний вогонь. "Хан" отримав був оглушений і поранений, але швидко прийшов до тями і виявив, що його побратими постраждали набагато сильніше.

"Біля мене був боєць-ССОшник (з Сил Спеціальних Операцій — Главред), якому дісталося досить серйозно. Надавши допомогу, я зрозумів, що він сам рухатися не може — там множинне осколкове, кістка руки перебита, наскільки ми зрозуміли, тому що кровоточило сильно, і кров ледве-ледве зупинили двома турнікетами", — говорить "Хан".

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На щастя, на спині пораненого бійця був прикріплений великий карабін. "Хан" схопився за нього і потягнув побратима до машини. Окупанти ще кілька разів накривали місцевість вогнем. Тому "Хан" клав товариша на землю і прикривав собою. Коли вони дісталися до транспорту, в ньому вже знаходилися три бійці ВСУ, один з яких був серйозно поранений.

"Хан" сів за кермо і поїхав найкоротшою дорогою — через мінне поле. На щастя, вони всі благополучно приїхали у військовий госпіталь. Там пораненим своєчасно надали медичну допомогу.

"Після цього відчув, що сам починаю втрачати свідомість. Але, слава Богу, все нормально закінчилося", - підсумував"Хан".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як під Попасною 15-річна Ліза Чернишенко з простріленими ногами вела машину, в який були поранені люди.

"Лежали міни в шаховому порядку, там проїхати ніяк, але я якось проїхала, а потім ще був труп жінки, стовп, я проїхала і нас обстріляли", - розповідає дівчинка. Зараз Ліза в безпеці - її евакуювали до Львова. Вона в лікарні під наглядом лікарів. Медики дивуються, як з такими пораненнями ніг вона взагалі могла вести авто.

Пізніше Главред розповідав неймовірну історію про те, як боєць ЗСУ Дмитро Фінашин (позивний "фін") після того, як в бою біля Попасної (Луганщина) втратив всіх побратимів, з паралізованими руками зумів доповзти до своїх і залишитися в живих.

Медики ампутували йому одну руку, але боєць не втрачає присутності духу. І проходить реабілітацію

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