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Щоб побратими відступили, викликав вогонь на себе: неймовірна історія бійця ЗСУ-чемпіона

17 серпня 2022, 10:52

Медики зуміли виграти дуже важку боротьбу за життя Ігоря Скучинського. Двічі у бійця зупинялося серце - йому допоміг вижити тренований організм.

ВСУ, боєць
Ігор Скучинський за свої подвиги отримав два ордени / колаж УНІАН

Боєць ЗСУ Ігор Скучинський отримав ордени "За мужність" ІІІ ступеня і Богдана Хмельницького ІІІ ступеня ‒ в одному бою він з побратимами зупинив російську колону, що йшла на Житомир, а в іншому – викликав вогонь на себе, щоб прикрити відхід побратимів. Неймовірну історію героя розповіли журналісти одного з волинських інтернет-порталів.

35-річний Ігор Скучинський ‒ майстер спорту з гирьового спорту, п'ятиразовий чемпіон Волинської області та тричі - чемпіон України.

Перший бій був на початку повномасштабного російського вторгнення. Скучинський з побратимами не дав російським колонам просунутися до Житомира.

"За останніми даними, це була колона з 20 танків у супроводі двох вертольотів. Коли ми з моїми хлопцями збиралися, хтось запитав: "Скучинський, ти хоч знаєш, куди ти йдеш? Ти йдеш творити історію!". Ми зайняли вигідні позиції на пагорбах. Звідти добре було видно центральну дорогу. Якраз заходило сонце і сліпило росіян. Чесно, я злякався, коли побачив колону, якій не було кінця-краю. А на БМП ворогів - як мурах! Ми розуміли, що наші сили нерівні, тому що мали тільки два танки і стару БМП, але повинні були їх зупинити! Хлопці-танкісти та екіпаж бойової машини діяли героїчно. Буквально за 20 хвилин бою ми знищили 14 машин, близько 50 пошкодили. Навколо лежали трупи росіян, і їх же танки розгорталися по них" – говорить воїн.

Другий орден Скучинський отримав за бій під Снігурівкою, що в Миколаївській області. Сили були нерівними. Ігор дав команду відступати. І, щоб дати побратимам відійти, почав стріляти по загарбникам, викликаючи тим самим вогонь на себе.

"Вони лупили осколково-фугасними зарядами. У мене весь бронік був в осколках, поранило ногу, поперек. Від великої втрати крові став непритомніти, але ще встиг доповісти керівництву. Коли наші вдарили з мінометів, орки відступили. У мене злетіла каска. Лежав під вогнем і думав, що якщо потрапить в голову, то капець. Але Бог відвів. А потім до мене підповз солдат Ніделкін і на ремені від автомата взявся відтягувати до своїх. Половину дороги тягнув, а там вже забрала швидка", – розповів Ігор.

Медики почали дуже важку боротьбу за його життя. Двічі у бійця зупинялося серце. Згодом лікарі говорили - тим, що вижив, ігор зобов'язаний побратиму, який витягнув його з поля бою, і хорошою спортивною підготовкою ‒ трохи менш здоровий організм міг би і остаточно відмовити.

Ігор Кучинський
Ігор Кучинський / Волыньинфа

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що боєць Збройних сил України з позивним "Бугор" в одному з боїв з російськими окупантами знищив одразу вісім одиниць ворожої техніки - танки, БТР і БМП.

"Окупанти намагалися здійснити наступ на позиції 80-ї бригади. Вибити наших і зайти у Верхньокам'янку. Якраз того дня я вийшов на позицію замість побратимів. Тоді мені вдалося знищити вісім цілей поспіль. О сьомій ранку почався рух. Спочатку поїхав бронетранспортер, завантажений піхотою. Але через місцевість я його випустив з уваги. Замість цього зловив на приціл і знищив БМП. Нас почали бити артилерією і "Градами", а коли перестали, я знову побачив БТР з піхотою. Ось я його і розніс. Хлопці говорили, що тіла російських окупантів розліталися так, немов хтось штани розкидає", - розповів боєць.

Раніше Главред розповідав, що український воїн з позивним "Кіт" знищив 2 танки і 3 БМП 2-го армійського корпусу ЗС Росії.

Як повідомляється, молодому українському танкісту всього 20 років, але мужності не позичати. Тоді в бою були взяті полонені, значна кількість противника знищена.

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Автор: Єгор Бунін
ЗСУ новости Житомира війна Росії та України
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