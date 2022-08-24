Молодший сержант з позивним "Гаєчка" : неймовірна історія дівчини-бойового медика

"Гаєчка" / Elle

Катерина Бабич, молодший сержант ЗСУ (позивний "Гаєчка"), яка зараз служить бойовим медиком, розповіла в інтерв'ю журналу ELLE про те, як їй служиться в зоні бойових дій.

"Ось вчу я бійців прикриватися пораненим, суворо забороняю кидатися на допомогу пораненому під вогнем, Коли немає вогневої переваги, пояснюю, що треба сортувати поранених на тих, у кого є більше шансів вижити, і тих, у кого менше. І ось я все це розповідаю, а всередині все вирує, тому що врятувати хочеться кожного. Ви не подумайте, я не шкодую, я справляюся, Але моє серце стискається", – каже дівчина.

Крім того, Катерина сказала, що її дуже вразив український народ - і його завзятість у боротьбі проти російських військ.

"Мене вразив наш народ. Ох, як я горда, що народилася українкою, я пишаюся цим. Тому що бути часткою українського народу - суперсила, яка закладена в ДНК! Особливо вражають наші діти - наші мужні, сильні, такі маленькі діти, які так швидко подорослішали, наші яскраві промінчики світлого майбутнього, які борються за життя, переживають всім серцем, але впевнено вірять у перемогу. Вони збирають макулатуру на вулицях і здають її, передаючи кошти на ЗСУ, вони малюють малюнки на передову, їх супергерої і кумири тепер носять Піксель, вони знають, хто такий Путін і куди пішов корабель, а ще точно знають, що живуть в кращій країні світу, проживаючи з нею настільки складний, але вкрай важливий історичний момент! Ми не залишимо дітям цю війну", - каже вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що боєць Збройних сил України з позивним "Бугор" в одному з боїв з російськими окупантами знищив одразу вісім одиниць ворожої техніки - танки, БТР і БМП.

"Окупанти намагалися здійснити наступ на позиції 80-ї бригади. Вибити наших і зайти у Верхньокам'янку. Якраз того дня я вийшов на позицію замість побратимів. Тоді мені вдалося знищити вісім цілей поспіль. О сьомій ранку почався рух. Спочатку поїхав бронетранспортер, завантажений піхотою. Але через місцевість я його випустив з уваги. Замість цього зловив на приціл і знищив БМП. Нас почали бити артилерією і" Градами", а коли перестали, я знову побачив БТР з піхотою. Ось я його і розніс. Хлопці говорили, що тіла російських окупантів розліталися так, немов хтось штани розкидає", - розповів боєць.

Раніше головред розповідав, що український воїн з позивним "кіт" знищив 2 танки і 3 БМП 2-го армійського корпусу ЗС Росії.

Як повідомляється, молодому українському танкісту всього 20 років, але мужності не позичати. Тоді в бою були взяті полонені, значна кількість противника знищена.

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